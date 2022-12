"Estaré aquí mismo", le dice E.T. a Elliot con la punta de su dedo brillante justo antes de subir a la nave espacial que lo devolverá a su planeta. La escena, uno de los finales más conmovedores y lacrimógenos de la historia del cine, se pudo ver por primera vez el 26 de mayo de 1982 en la gala de clausura del festival de Cannes, dos semanas antes del estreno de E.T. el extraterrestre en Estados Unidos el 11 de junio.

La película se convirtió muy pronto en la más taquillera de todos los tiempos, batiendo el récord que había logrado La guerra de las galaxias; consiguió nueve nominaciones y cuatro premios en los Óscar del año siguiente, 1983, y sobre todo, se ganó para siempre el corazón de toda una generación, que lo erigió en uno de sus símbolos.

¿Qué tiene de especial el filme? Quizá la respuesta más sencilla es que narra una historia sobre un sentimiento tan universal como la amistad, pero no hay que obviar que además trataba a los alienígenas como seres bondadosos, nada que ver con los monstruos terroríficos que el séptimo arte imaginaba décadas atrás. Basten dos ejemplos: La invasión de los ladrones de cuerpos (1956) y Alien, el octavo pasajero (1979).

Es una de las razones por las que a la actriz de doblaje Carmen Contreras, la voz de E.T. en la reedición de la película con motivo de su 20º aniversario, no le molesta en absoluto que siempre se la relacione con este entrañable personaje.

"E.T. es un personaje muy tierno, muy difícil de hacer, aunque parezca que no. Solo dice tres cosas: "Mi casa", "Teléfono" y "Elliot", pero claro, en momentos distintos. Hay momentos en que está muy contento, hay momentos en que llora... Muy difícil de hacer", nos contaba en una entrevista en No es un día cualquiera.

Una banda sonora inolvidable Otro de los motivos por los que sin duda la cinta forma parte de la educación sentimental de aquella generación es su inolvidable banda sonora. La firma John Williams, autor de muchas de las músicas de las películas con mayor éxito de la historia del cine y ganador de cinco premios Óscar, incluido el que consiguió por E.T el extraterrestre. Williams ya había trabajado con su amigo Steven Spielberg, para quien compuso otras dos de las mejores bandas sonoras jamás grabadas: las de Tiburón (1975) y En busca del arca perdida (1981). Sin embargo, Spielberg quedó especialmente maravillado con la partitura para E.T. el extraterrestre: cuando la escuchó por primera vez no pudo reprimir las lágrimas y le pidió que no cambiara ni una sola nota.

Spielberg, el director de moda La fama de Spielberg se agrandó todavía más, a pesar de que en ese momento su filmografía era escasa, pero a éxitos como los de las ya mencionadas Tiburón y En busca del arca perdida había que sumar el de otra película con tema alienígena, Encuentros en la tercera fase (1977), un título a reinvindicar, tal como apuntaba Marcos García en No es un día cualquiera. "Es bonito pensar que si existe alguna forma de vida más allá de la Tierra, lo que nos unirá a esos seres será la cultura", subrayaba el periodista al recordar que los protagonistas del filme contactaban con los extraterrestres a través de la música, lo que suponía un antes y después en la forma de ver a los seres llegados de otros planetas.

Una sombra muy alargada Es alargada la sombra de E.T. el extraterrestre en muchas cintas de su década, como Exploradores (1985) y Mi amigo Mac (1988), en las que se repetía la fórmula niños+alienígenas, pero su influencia llega hasta nuestros días. En 2011, J. J. Abrams triunfaría en taquilla con Super 8, en la que un grupo de muchachos de un pueblo de Ohio descubre la presencia de un extraterrestre y lo ayuda para no ser cazado por el ejército de Estados Unidos. Un homenaje confeso a E.T. y otras películas 'ochenteras' en cuya producción participó el propio Steven Spielberg.