La programación de Televisión Española de esta noche del lunes 5 de diciembre te trae un partido de octavos del Mundial de Qatar 2022. A partir de las 15:50 horas conecta con La 1 y con RTVE Play para no perderte nada del partido entre Japón y Croacia, que se juegan el pase a cuartos de final. Después podrás disfrutar de E.T. el extraterrestre, la clásica película de Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood, a las 22:04 horas en La 2. Y por supuesto, el mejor cine español está en La 1: a las 22:45 horas, La pequeña Suiza, y a las 00:05 horas, Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia.

Hoy, lunes 5 de diciembre, a las 15:50 horas tiene lugar el partido entre Japón y Croacia de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que se celebra en el estadio Al Janoub. La selección nipona llega con la moral por las nubes tras haber ganado a España y haber logrado clasificarse y eliminar a Alemania en la fase de grupos. Por otro lado, Croacia, actual subcampeona del mundo, terminó segunda de su grupo tras no ser capaz de ganar a Bélgica.

E.T. el extraterrestre, a las 22:04 horas en La 2

La 2 emite la película E.T. el extraterrestre, que cumple 40 años, a las 22:04 horas. Una cinta de Steven Spielberg de 1982 convertida ya en todo un clásico del cine y que hizo llorar a toda una generación a través de la amistad entre un niño llamado Elliot y un ser de otro planeta que se queda abandonado en la Tierra cuando su nave regresa y se olvida de él.

01.51 min 'E.T. el extraterrestre' cumple 40 años

El boom de E.T. perdura aún hoy, no en vano obtuvo cuatro Premios Oscar por mejor música, mejor sonido, mejores efectos especiales y mejores efectos sonoros. Lamentablemente ese año no se llevó la estatuilla a mejor película (fue para Carros de fuego), aunque sí obtuvo el Globo de Oro en esa categoría junto con el de mejor banda sonora.