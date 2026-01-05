Gana una entrada doble para la final y semifinales del Benidorm Fest 2026

Falta muy poco para la quinta edición del Benidorm Fest 2026 que acoge el Palau L'Illa de Benidorm. ¿Quieres asistir? Pues es muy fácil. RTVE regala 20 entradas dobles en pista para presenciar las semifinales, que se celebran el 10 y 12 de febrero, y además cinco entradas dobles en grada para la final, que se celebra el 14 de febrero.

¿Cómo participar? Es muy sencillo. Solo hay que estar pendiente de la retrasmisión de la Cabalgata de reyes que se emite este 5 de enero a partir de las 18:00 horas en La 1, RTVE internacional y RTVE Play. Los presentadores, Javi Hoyos y Ana Prada, anunciarán una pregunta y las personas que quieran participan tendrán que rellenar un formulario ( que se publicará en esta noticia a lo largo de la tarde) y contestar a esa pregunta. Las 25 primeras personas en responder correctamente lograrán una de las entradas dobles para asistir a las semifinales o la final del Benidorm Fest 2026. Los nombres de todas las personas que consigan su entrada doble se publicarán en la web de RTVE. Además, los nombres de las personas afortunadas que consigan su entrada doble para la final se anuncian durante la retrasmisión de la cabalgata

Los requisitos de participación son: Ser una de las 25 primeras personas en rellenar el formulario y contestar correctamente a la pregunta

Es imprescindible rellenar el formulario con tus datos: el formulario se publicará en esta misma noticia una vez se anuncie la pregunta durante la retransmisión de la Cabalgata de Reyes

FORMULARIO CON LA PREGUNTA <a href="https://form.rtve.es/view.php?id=684917" title="Consigue dos entradas para el Benidorm Fest 2026">Consigue dos entradas para el Benidorm Fest 2026</a>

¿Quién sucederá a Melody? Dieciocho artistas se presentan a esta edición, pero solo uno de ellos logrará el ansiado galardón. Será en una gala conducida por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Los participantes son: "Turista" de Asha; "Dopamina" de Atyat; "Bailándote", de Dani J; "Rakata", de Dora y Marlon Collins; "SOBRAN GILIPO**AS" de Funambulista; "Velita" de Greg Taro; "Qué vas a hacer" de Izan Llunas; "Los Ojos No Mienten", de Kenneth; "El Amor Te Da Miedo", de KITAI; "No volveré a llorar", de KU Minerva; "Bomba de Amor", de Luna Ki; "Las Damas y el Vagabundo", de María León y Julia Medina; "Tócame", de Mayo; "Mi mitad", de Mikel Herzog Jr.; "Despierto amándote", de Miranda! & bailamamá; "La Mataora", de Rosalinda Galán; "Tú no me quieres", de The Quinquis; y "T Amaré", de Tony Grox y Lucycalys, son los temas que participan en el Benidorm Fest 2026. ¡Escucha las 18 canciones aquí! 06.22 min Escucha todas las canciones de Benidorm Fest 2026 en exclusiva con la playlist oficial de RTVE Play

Conoce a los participantes

"Turista" de ASHA ASHA compite en el Benidorm Fest 2026 con "Turista", un tema compuesto por ella misma junto a Eyla y BENGRO. El tema con el que ASHA quiere alzarse con el micrófono de bronce es una canción que explora el amor, la distancia y la identidad a través de la mirada de una mujer en constante movimiento. El tema narra la historia de un amor fugaz, de esos que solo ocurren una vez bajo el sol del Mediterráneo y que, con el tiempo, se disuelven en la memoria. La protagonista recorre estaciones, playas y recuerdos en busca de alguien que ya no está, preguntándose si aquello que vivió fue real o simplemente parte del viaje. Más información sobre "Turista" de ASHA. 02.40 min Benidorm Fest 2026 | "Turista", vídeo musical de la canción de ASHA

"Dopamina" de Atyat Atyat participa en la quinta edición del Benidorm Fest con "Dopamina", un tema que habla de amor, deseo y de la euforia y el vértigo que provoca una atracción real entre dos personas. Con esta canción, la artista explica que busca una fusión entre lo latino y lo árabe, una mezcla que refleja su identidad y su energía. "Quería crear una canción que hiciera vibrar, que te pusiera en movimiento desde la primera nota, pero que también transmitiera esa mezcla de culturas que forma parte de mí. 'Dopamina' es energía, ritmo y emoción pura", cuenta Atyat. Más información sobre "Dopamina" de Atyat. 02.58 min Benidorm Fest 2026 | "Dopamina", vídeo musical de la canción de Atyat

"Bailándote" de Dani J El título de la canción, "Bailándote", ya adelanta la intención de la propuesta de DANI J. El cantante defiende que el baile es un lenguaje capaz de unir a dos personas que no se conocen y que, gracias a los movimientos, pueden entenderse durante unos segundos sin decir una palabra. El sevillano señala que a través del baile puede nacer esa conexión, esa química especial que se genera al moverse juntos. "Es la misma que puede surgir cuando dos personas se miran por primera vez y sienten que el tiempo se detiene". Y añade que "Bailándote" es una historia de amor narrada a través del movimiento. Más información sobre "Bailándote" de Dani J. 03.00 min Benidorm Fest 2026 | "Bailándote", vídeo musical de la canción de Dani J

"Rakata" de Dora & Marlon Collins Dora & Marlon Collins compiten en la quinta edición del Benidorm Fest con "Rakatá". El tema, compuesto por Edu Requjo junto a Dora, Marlon y Vatocholo, combina balada, cumbia, reggaetón y sonidos electrónicos. "Rakatá" plantea una conversación entre dos jóvenes que intentan coquetear, pero que acaba pareciendo una discusión. Es ese tira y afloja constante, ese juego de "me acerco, pero no demasiado", tan propio de las relaciones jóvenes. Más información sobre "Rakatá" de Dora & Marlon Collins. 02.51 min Benidorm Fest 2026 | "Rakatá", vídeo musical de la canción de Dora & Marlon Collins

"SOBRAN GILIPO**AS" de Funambulista El murciano concursará en el Benidorm Fest 2026 con "SOBRAN GILIPO**AS", una canción desinhibida y de tono desenfadado en la que Funambulista expresa sus ganas de mandar al carajo a quienes no suman. En el tema, Diego alude a quienes se aprovechan de las debilidades ajenas, incluidos esos falsos gurús que inundan las redes y se atreven a dictar cómo debemos pensar, comer, invertir, sentir o vivir, muchas veces sin tener una base real. Para Funambulista, cantar "SOBRAN GILIPO**AS" es una forma de terapia: "me permite apartar a quienes no aportan y hacer sitio a las personas que sí lo hacen". La canción nace de la necesidad de reivindicar todo eso y, como él mismo añade, "la música es, al fin y al cabo, el mejor envoltorio que conozco para expresar emociones y contar lo que me mueve por dentro". Más información sobre "SOBRAN GILIPO**AS" de Funamulista. 03.03 min Benidorm Fest 2026 | "SOBRAN GILIPO**AS", vídeo musical de la canción de Funambulista

"Velita" de Greg Taro Greg Taro defenderá en el Benidorm Fest la canción "Velita". Según ha explicado el cantante, el tema nace tras encontrar al amor de su vida y de la necesidad de reflejarlo en su música. Taro define la canción como romántica, pero desde un punto de vista realista, lejos de un amor idealizado. "Es un tema sobre no querer olvidar nada de lo vivido en una relación, ya sea actual o pasada. Nadie te asegura que algo dure para siempre, pero idealmente nunca debería apagarse esa velita llena de recuerdos". Más información sobre "Velita" de Greg Taro. 03.00 min Benidorm Fest 2026 | "Velita", vídeo musical de la canción de Greg Taro

"¿Qué vas a hacer'" de Izan Llunas Izan Llunas cantará "¿Qué vas a hacer?", una canción que retrata ese primer flechazo que lo cambia todo, el momento en el que surge una atracción tan fuerte que invita a construir un vínculo casi idealizado. El tema pone palabras a esa emoción inicial, intensa y fácilmente reconocible, marcada por la ilusión de compartirlo todo con la otra persona. Una situación universal, vivida por distintas generaciones, que conecta tanto con quienes recuerdan su primer amor como con quienes lo están experimentando ahora. La canción nace de una vivencia personal que los tres compositores identifican como común: el primer encuentro con el amor cara a cara. El tema se compuso en apenas cuatro horas, fruto de una conexión inmediata entre ellos. Más información sobre "¿Qué vas a hacer?" de Izan Llunas. 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "¿Qué vas a hacer?", vídeo musical de la canción de Izan Llunas

"Los Ojos No Mienten" de Kenneth Kenneth intentará alzarse con la victoria con su propuesta "Los Ojos No Mienten". Según explica el cantante, el tema nace de ese instante en el que te cruzas con alguien en una fiesta y, sin decir una palabra, ya se crea una historia entre las miradas. Es ese momento en el que estabas a punto de irte y, de repente, aparece alguien que cambia por completo el rumbo de la noche. "Es un tema que celebra la confianza en uno mismo, el atreverse a dar el primer paso y ese tipo de conexión que, aunque sea efímera, se siente tan real que parece arder. Como digo en la canción, 'los ojos no mienten'." Más información sobre "Los Ojos No Mienten" de Kenneth. 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "Los Ojos No Mienten", vídeo musical de la canción de Kenneth

"El Amor Te Da Miedo" de KITAI "El Amor Te Da Miedo" habla de relaciones en las que existe una conexión profunda y sincera, que va mucho más allá de lo físico y es claramente mutua, pero en las que una de las dos partes no se atreve a dar el paso. Un miedo al compromiso que, como señala Kenya, vocalista de KITAI, está cada vez más presente y con el que resulta fácil sentirse identificado. Se trata de una letra honesta, emocional y cercana, nacida desde la experiencia personal. La canción surgió cuando la banda decidió dar el salto y presentarse al Benidorm Fest. Más información sobre "El Amor Te Da Miedo" de KITAI. 02.57 min Benidorm Fest 2026 | "El Amor Te Da Miedo", vídeo musical de la canción de KITAI

"No Volveré a Llorar" de KU Minerva KU Minerva llega al Benidorm Fest 2026 dispuesta a todo con "No Volveré a Llorar". El tema, compuesto por Juan Sueiro, Nacho Canut, Mauro Canut y Fernando Delgado, cuenta con la producción de Juan Sueiro. "No Volveré a Llorar" refleja la desilusión, el agotamiento y la posterior liberación emocional. "Habla del desgaste de una persona que ha luchado hasta el infinito por encontrar su sitio dentro de una situación o una relación sin conseguirlo, de romper ataduras y mirar hacia adelante", ha explicado la artista. Más información sobre "No Volveré a Llorar" de KU Minerva. 03.05 min Benidorm Fest 2026 | "No Volveré a Llorar", vídeo musical de la canción de KU Minerva

"Bomba de amor" de Luna Ki Luna Ki regresa al Benidorm Fest con "Bomba de amor". La canción es un canto a la libertad, la seducción y el amor desinteresado, una invitación a dejarse llevar por el baile, la pasión y el momento. Un tema que celebra la conexión sin ataduras y la energía de las noches que se viven sin pensar en el mañana, desde una actitud abierta y luminosa. Más información sobre "Bomba de amor" de Luna Ki. 02.56 min Benidorm Fest 2026 | "Bomba de amor", vídeo musical de la canción de Luna Ki

"Las Damas y el Vagabundo" de María León ft. Julia Medina "Las Damas y el Vagabundo" es una canción que celebra la sororidad, la fortaleza femenina y la amistad desde un tono luminoso y festivo. Para María León, el tema reúne todos esos valores en una sola historia "hecha celebración", reivindicando la importancia de celebrarse como mujeres. Julia Medina coincide en esta lectura y destaca el marcado componente de empoderamiento femenino que atraviesa toda la canción, concebida como un himno de unión y complicidad entre mujeres. Más información sobre "Las Damas y el Vagabundo" de María León ft. Julia Medina. 02.52 min Benidorm Fest 2026 | "Las Damas y el Vagabundo", vídeo musical de la canción de María León ft. Julia Medina

"Tócame" de MAYO "Tócame", de MAYO, se adentra en el autoengaño y en la adicción a relaciones románticas tóxicas. El tema retrata la lucha interna de un protagonista atrapado entre la fantasía que él mismo construye y la realidad que intenta esquivar. Es un relato sobre enamorarse hasta el punto de idealizar una relación que, aunque se sostiene en la idea del amor, también duele y deja heridas. La canción pone el foco en ese conflicto emocional: saber que algo te hace daño y, aun así, aferrarte a ello.. Más información sobre "Tócame" de MAYO. 02.22 min Benidorm Fest 2026 | "Tócame", vídeo musical de la canción de MAYO

"Mi Mitad" de Mikel Herzog Jr. El tema con el que Mikel Herzog Jr. aspira a levantar el trofeo en el Benidorm Fest 2026 es "Mi Mitad". La canción habla de vivir entre dos mundos dentro de uno mismo: la luz del rubí y la oscuridad del carbón. "Es el conflicto, la intensidad y el fuego de sostener esas fuerzas opuestas mientras uno busca encontrarse y reconciliar sus propias mitades. En definitiva, esa lucha interna de uno mismo con su cabeza, que muchas veces es su mayor enemigo", ha explicado el artista. Más información sobre "Mi Mitad" de Mikel Herzog Jr. 03.03 min Benidorm Fest 2026 | "Mi Mitad", vídeo musical de la canción de Mikel Herzog Jr.

"Despierto Amándote" de Miranda! & bailamamá La propuesta de Miranda! & bailamamá para este Benidorm Fest es XXL. Así la define Óscar Ferrer, es decir, bailamamá: "La canción habla de vivir el amor y la vida exageradamente, a lo XXL, con toda la intensidad y todo el color, sin discreción ni vergüenza". Se trata de un tema creado en exclusiva para el Benidorm Fest, en el que colaboran Miranda! & bailamamá junto a Didi Gutman y Cachorro López, dos destacados músicos, compositores y productores argentinos. Más información sobre "Despierto Amándote" de Miranda! & bailamamá. 02.59 min Benidorm Fest 2026 | "Despierto Amándote", vídeo musical de la canción de Miranda! & bailamamá

"Mataora" de Rosalinda Galán Rosalinda Galán explica que "Mataora" "le devuelve la voz a un personaje que nunca tuvo la oportunidad de contarse a sí misma". El tema narra en primera persona la historia de "Carmen", protagonista de la novela de Prosper Mérimée. Carmen es la mítica cigarrera sevillana por la que perdían el aliento —y la vida— los hombres que se cruzaban con sus ojos negros. Una historia llevada al cine en numerosas ocasiones, en las que sus pretendientes intentan poseerla, mientras ella no cede a compromisos ni a promesas de matrimonio. Más información sobre "Mataora" de Rosalinda Galán. 02.54 min Benidorm Fest 2026 | "Mataora", vídeo musical de la canción de Rosalinda Galán

"Tú No Me Quieres" de The Quinquis "Tú no me quieres" de The Quinquis es un tema que nace del despecho. Así lo describe Reys, quien asegura que se trata de una canción basada en un hecho real. "La canción está escrita desde el despecho de sentirse utilizado en una relación, en la que se ha fingido un vínculo afectivo para obtener otra cosa", afirma. La composición parte directamente de Reys (Sergio Sastre), aunque ha contado con la colaboración de sus compañeros. "El tema lo he compuesto y producido yo mismo, y he contado con la ayuda de mis compañeros en todo el proceso. Marcos ha puesto la magia de sus bajos y Maxi la potencia de sus voces. Nos lo ha mezclado Iñaki de las Cuevas y masterizado por Julio Rodríguez Sangrador", confiesa Reys. Más información sobre "Tú No Me Quieres" de The Quinquis. 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "Tú No Me Quieres", vídeo musical de la canción de The Quinquis

"T AMARÉ" de Tony Grox y LUCYCALYS La propuesta de Tony Grox y LUCYCALYS se titula "T AMARÉ", un mensaje universal al amor que puede dedicarse a la amistad, a la familia, a la pareja o a cualquier persona que represente un refugio. Es una declaración cálida, directa y honesta que cada oyente puede hacer suya. La canción nace de una idea espontánea de uno de los compositores, Pula, que junto a Tony Grox fue dándole forma hasta que surgió "T AMARÉ". En cuanto a su estilo, los intérpretes la sitúan dentro del pop mainstream contemporáneo, enriquecido con matices flamencos. Un tema que transita de lo más íntimo a un final que evoca el espíritu colectivo y la alegría. Más información sobre "T AMARÉ" de Tony Grox & LUCYCALYS. 02.39 min Benidorm Fest 2026 | "T AMARÉ", vídeo musical de la canción de Tony Grox & LUCYCALYS