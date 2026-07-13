Perseguidos por los Miura: las fotos más impactantes del séptimo encierro de San Fermín 2026

Pamplona vive la recta final de San Fermín 2026 con los Miura, todo un mito de estos festejos y único hierro que ha estado presente en tres siglos diferentes. La emblemática ganadería ha protagonizado el penúltimo encierro con esa veteranía y solemnidad que solo ellos saben imponer en el asfalto.

Con dos minutos y 34 segundos, ha sido una carrera veloz, en la que los astados han llegado rápido a la plaza, pero han alargado el tiempo de entrada con una vuelta al ruedo. Recopilamos las mejores imágenes de una mañana donde el respeto por la leyenda ha marcado cada segundo del recorrido.

Astados por encima de los 600 kilos Los toros de Miura han protagonizado un veloz séptimo encierro Eduardo Sanz Europa Press/Eduardo Sanz Como suele ser habitual, los seis astados apartados para la ocasión están todos por encima de los 600 kilos, con capas variadas y en la gama de los colores cárdenos. Sus nombres son Merecido (con 630 kilos), Mochuelo (con 615 kilos), Gaditano (con 635 kilos), Decoroso (con 635 kilos), Famoso (con 605 kilos) y Andaluz (con 605 kilos). Los astados de Miura cuentan con una imponente morfología y estructura EFE/Daniel Fernández Pérez Estas fotos capturan la morfología y el brillo de los astados. Un documento gráfico que muestra una estirpe única, donde la nobleza se mezcla con la imponente estructura que ha hecho de los Miura un símbolo.

Montoneras y vuelta al ruedo La llegada a la plaza de toros ha culminado una carrera donde el animal ha marcado el compás con una contundencia física abrumadora. En el callejón de acceso se han vivido momentos de peligro, con pisotones, montoneras y algunos de los mozos a punto de ser embestidos. Montoneras y saltos para evitar al toro en el callejón de la plaza de toros EFE/Villar López Después de llegar a la plaza hermanados, los toros han protagonizado un desenlace inesperado. Los seis han rehusado inicialmente acceder a los corrales y han dado la vuelta al ruedo antes de terminar entrando juntos. Todo un broche de oro para uno de los encierros más esperados de cada edición. Los toros de la ganadería sevillana de Miura tras llegar este lunes a la plaza de toros de Pamplona EFE/Villar Lopez

Balance de la jornada Una de las heridas atendidas por voluntarios de la Cruz Roja en el séptimo encierro Eduardo Sanz Europa Press/Eduardo Sanz Los servicios sanitarios han hecho público el parte médico provisional de esta mañana, en el que ocho personas han resultado heridas, de las que cuatro han sido trasladadas al hospital. Para las urgencias durante los encierros, en la capital navarra se han desplegado 17 puestos de atención sanitaria, uno aproximadamente cada 50 metros de recorrido.

Tensión en los minutos previos Momentos de concentración de los mozos justo antes de la penúltima carrera EFE/ Ainhoa Tejerina Antes del cohete, todo es expectación. Las calles de la ciudad contienen el aliento, justo antes de que la adrenalina y el peligro pasen a ser una realidad. Los mozos estiran o esperan con los nervios a flor de piel, algunos con atuendos tan llamativos como el corredor de la imagen superior, que luce una curiosa americana blanca con solapa roja, cumpliendo con la tradición.