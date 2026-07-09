Trepidante y al vuelo: las fotos más impactantes del tercer encierro de San Fermín 2026

Los Victoriano del Río, conocidos por su casta y velocidad, han protagonizado el tercer encierro de los San Fermín 2026. Una carrera vertiginosa y muy accidentada que ha exigido una lectura técnica impecable por parte de los corredores, que se han visto sorprendidos por la marcha de la manada. Repasamos visualmente cómo la manada ha dominado el recorrido en una jornada de gran plasticidad.

Montoneras y pisotones Numerosas caídas se han producido al paso de los Victoriano del Río EFE/Villar López Los corredores han tenido que leer bien la manada para encontrar los huecos entre unos toros que han buscado el centro de la calle. Se han visto minutos de carrera muy plásticos, con numerosas caídas, pisotones y montones, como el que podemos ver en esta instantánea. La manada a su paso por la calle de la Estafeta EFE/Villar López Los toros han arrollado a algunos de los mozos que se habían amontonado en el recorrido, sobre todo en el último tramo, donde se han vivido los momentos de más peligro. Las imágenes de este jueves nos permiten observar el comportamiento natural de esta ganadería. Los participantes corren delante de los toros de la ganadería Victoriano del Río AFP/Ander Gillenea

Una divisa que destaca por su velocidad Uno de los toros de la ganadería de Victoriano del Río EFE/Jesús Diges El hierro madrileño ha viajado a Pamplona con 8 ejemplares, de los cuales seis han participado en el encierro: Entonado (de capa negra y nacido en mayo de 2021, con 610 kilos), Casero (negro, de septiembre de 2020, con 585 kilos), Jara (colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos), Soleares (negro, de octubre de 2020, con 595 kilos), Alabardero (castaño, con 570 kilos) y Devoto (negro bragado, meano y axiblanco, con 585 kilos). En la foto superior, vemos en detalle a uno de ellos.

Desenlace en la plaza Uno de los mozos agarra al toro en el acceso a la plaza de toros EFE/Ainhoa Tejerina La llegada a la plaza de toros ha sido un ejercicio de control. Los toros han arrollado a algunos de los corredores que se habían amontonado en los laterales del recorrido, sobre todo en el último tramo, donde se han vivido los momentos de más peligro. Uno de los toros se cae en el callejón de entrada a la plaza de toros EFE/Ainhoa Tejerina

El encierro más accidentado Un mozo sufre una caída durante el tercer encierro de los Sanfermines EFE/J.P. Urdiroz La de este jueves ha sido la carrera más accidentada de la edición hasta este momento. En la imagen, vemos como uno de los mozos tiene que ser ayudado tras una caída. El parte médico provisional ha recogido once heridos, uno por asta de toro. Nueve de los afectados han sido trasladados a centros sanitarios, siete de ellos al Hospital de Navarra.