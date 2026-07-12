En anteriores participaciones, la ganadería gaditana de La Palmosilla se ha caracterizado por realizar carreras rápidas y agrupadas, aunque sin renunciar al peligro. El año pasado protagonizaron un encierro muy veloz y peligroso, que dejó dos heridos por asta de toro.

Sin embargo, en 2026, la manada asentada en Tarifa (Cádiz) ha dejado un encierro limpio con una duración de dos minutos y 23 segundos. En la calle Estafeta, los toros se han estirado y hemos podido ver bonitas carreras. El sexto encierro de los Sanfermines ha dejado un total de 10 asistencias según el parte médico.

Durante el encierro, muchos de los corredores de este domingo, con la típica vestimenta, han tenido que intentar mantener el equilibrio en la famosa curva de Mercaderes. Otros, en cambio, se han dado de bruces.

Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla entrando en la curva de Mercaderes EFE/Villar López

Un hombre intenta amansar al toro Durante la carrera, los mozos deben correr en línea recta, sin cruzarse delante de la manada, ni detenerse en el recorrido. En este sexto encierro, tras dejar atrás la Plaza Consistorial, en la calle Mercaderes, este señor vestido de blanco y con pañuelo azul, parece que habla con el astado. Precisamente en esta zona, un mozo ha sufrido una contusión sin deformidad en la pierna. Un corredor y un toro de La Palmosilla enfilan la calle Mercaderes tras pasar por la Plaza Consistorial EFE/José Luis Larrión

Caída de mozos y un toro en Telefónica El tramo de Telefónica es uno de los más críticos y peligrosos. En este sexto encierro, ha dejado otro herido con una contusión craneal y maxilofacial. Una de las imágenes de este domingo ha sido esta, donde uno de los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla ha caído al suelo. Justo detrás, cuatro mozos que corren este tramo, han perdido el equilibrio y han terminado sobre los adoquines. Un toro y varios mozos caen en el tramo de Telefónica EFE/Daniel Fernández Pérez

Los corredores junto a la manada de La Palmosilla En los encierros de Sanfermines es usual correr con camiseta y pantalón blanco y unas buenas deportivas. Durante esta jornada, hemos visualizado a varios corredores con camisetas de fútbol, como el joven con la camiseta de Brasil. Precisamente, este año, las Fiestas de San Fermín coinciden con el Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, en el que la selección española ha llegado hasta las semifinales del torneo, 16 años después. Concretamente, en este primer tramo de la calle de la Estafeta, los corredores están al lado de los toros. El hombre con la camiseta brasileña va tocando a uno de los bovinos, siendo esta una de las conductas sancionables. Corredores y toros en el primer tramo de la calle de la Estafeta EFE/Villar López

La Policía arresta a uno de los asistentes Estos días hemos visto a un corredor disfrazado de Joker, el principal archienemigo de Batman. En el encierro de ayer, el varón fue arrestado por correr con el móvil en la mano y tocar a los toros. Antes de empezar la sexta carrera, volvió a ser apartado por la Policía. Esta no ha sido la única detención. Tanto el cuerpo de la Local como el de la Foral, han detenido también a este joven. Un detenido durante el sexto encierro de los Sanfermines de 2026 Eduardo Sanz Eduardo Sanz/ Europa Press

La ministra Elma Saiz acude al sexto encierro En el segundo encierro, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenció el encierro ataviado de blanco y rojo, como manda la tradición. Antes del inicio del sexto encierro, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha estado con el dispositivo de seguridad desplegado en San Fermín. Precisamente, el pasado 7 de julio, la pamplonesa mostró el tradicional pañuelo rojo en la sala de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros. La ministra Elma Saiz visita al sexto encierro el dispositivo de seguridad desplegado Eduardo Sanz Eduardo Sanz/ Europa Press