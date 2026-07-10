Las astas de los toros golpean a los mozos: las fotos más impactantes del cuarto encierro de San Fermín 2026
- Los pelajes negros, colorados, los amenazantes pitones y, una vez más, las montoneras son protagonistas de las imágenes
- Crónica del cuarto encierro de San Fermín 2026: una carrera de infarto con los toros a la cabeza y pánico en Mercaderes
Trepidante cuarto encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería de Álvaro Núñez. La osadía de los bravos, que han dejado atrás a los cabestros desde el principio, ha creado situaciones de auténtico peligro para los mozos y ha brindado a los fotógrafos instantes de belleza.
Los pelajes negros y colorados, los amenazantes pitones y, una vez más, las montoneras de participantes son protagonistas de las imágenes. Como puede verse a continuación, las cornadas se han esquivado por milímetros.
Peligro en Mercaderes
Tres toros agolpados contra la barrera, entre ellos, varios mozos. Son las imágenes del primer momento de máximo riesgo. La manada ha llegado a toda velocidad al final de Mercaderes, donde empieza la calle Estafeta, y no ha podido evitar el resbalón. Ha arrollado a su paso a todos los que corrían en la curva.
La cornamenta de un morlaco negro ha golpeado a un corredor de camiseta verde por la espalda, sin llegar a cornearlo. El parte médico confirma la suerte: no hay heridos por asta de toro en este encierro.
Carreras de vértigo en Estafeta
La manada partida en dos ha propiciado carreras más largas en la recta de Estafeta. Tres toros a la cabeza, otro grupo detrás con los mansos. Los corredores más experimentados han aprovechado los huecos para ponerse delante del morro de los animales y trotar rodeados de cuernos.
La velocidad vuelve a sembrar de montoneras el recorrido
La divisa gaditana, que debutó el año pasado en Pamplona, ha firmado un encierro de dos minutos y 32 segundos, el más largo de esta edición, pero aun así muy rápido comparado con la media histórica. Ese ritmo al que ya nos estamos acostumbrando, sumado a la alta concurrencia de mozos, siembra de montoneras todos los días el recorrido.
Este viernes, los Álvaro Núñez han chocado contra algunas de ellas.
Pero también se han formado a los lados, como consecuencia de la huida.
Los seis toros de Álvaro Núñez en este cuarto encierro de San Fermín 2026 han sido: Gavilán (colorado de 595 kilos), Billetero (negro mulato listón, 590 kilos), Juncoso (colorado ojo de perdiz, del mismo peso, 590 kilos) y Gruñón (negro listón, 590 kilos), Gavilán (colorado, de 570 kilos) y Asustado (negro mulato chorreado, de 565 kilos).