Las astas de los toros golpean a los mozos: las fotos más impactantes del cuarto encierro de San Fermín 2026

Trepidante cuarto encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería de Álvaro Núñez. La osadía de los bravos, que han dejado atrás a los cabestros desde el principio, ha creado situaciones de auténtico peligro para los mozos y ha brindado a los fotógrafos instantes de belleza.

Los pelajes negros y colorados, los amenazantes pitones y, una vez más, las montoneras de participantes son protagonistas de las imágenes. Como puede verse a continuación, las cornadas se han esquivado por milímetros.

Peligro en Mercaderes Toros de la ganadería de Álvaro Núñez en el tramo de Mercaderes durante el cuarto encierro de los Sanfermines 2026 EFE / Jesús Diges Tres toros agolpados contra la barrera, entre ellos, varios mozos. Son las imágenes del primer momento de máximo riesgo. La manada ha llegado a toda velocidad al final de Mercaderes, donde empieza la calle Estafeta, y no ha podido evitar el resbalón. Ha arrollado a su paso a todos los que corrían en la curva. La cornamenta de un morlaco negro ha golpeado a un corredor de camiseta verde por la espalda, sin llegar a cornearlo. El parte médico confirma la suerte: no hay heridos por asta de toro en este encierro. Momentos de peligro de la ganadería de Álvaro Núñez en el tramo de Mercaderes EFE/ Jesús Diges

Carreras de vértigo en Estafeta La manada partida en dos ha propiciado carreras más largas en la recta de Estafeta. Tres toros a la cabeza, otro grupo detrás con los mansos. Los corredores más experimentados han aprovechado los huecos para ponerse delante del morro de los animales y trotar rodeados de cuernos. Un participante corre entre los pitones de los toros durante el cuarto encierro de las fiestas de San Fermín ANDER GILLENEA / AFP