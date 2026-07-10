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Sanfermines 2026

Las astas de los toros golpean a los mozos: las fotos más impactantes del cuarto encierro de San Fermín 2026

Cuarto encierro de San Fermín 2026: las mejores imágenes
Toros de la ganadería de Álvaro Núñez en el tramo de Mercaderes durante el cuarto encierro de los Sanfermines 2026 este viernes EFE / Jesús Diges
Sofía Soler
Sofía Soler

Trepidante cuarto encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería de Álvaro Núñez. La osadía de los bravos, que han dejado atrás a los cabestros desde el principio, ha creado situaciones de auténtico peligro para los mozos y ha brindado a los fotógrafos instantes de belleza.

Los pelajes negros y colorados, los amenazantes pitones y, una vez más, las montoneras de participantes son protagonistas de las imágenes. Como puede verse a continuación, las cornadas se han esquivado por milímetros.

Peligro en Mercaderes

Cuarto encierro de San Fermín 2026: las mejores imágenes

Toros de la ganadería de Álvaro Núñez en el tramo de Mercaderes durante el cuarto encierro de los Sanfermines 2026 EFE / Jesús Diges

Tres toros agolpados contra la barrera, entre ellos, varios mozos. Son las imágenes del primer momento de máximo riesgo. La manada ha llegado a toda velocidad al final de Mercaderes, donde empieza la calle Estafeta, y no ha podido evitar el resbalón. Ha arrollado a su paso a todos los que corrían en la curva.

La cornamenta de un morlaco negro ha golpeado a un corredor de camiseta verde por la espalda, sin llegar a cornearlo. El parte médico confirma la suerte: no hay heridos por asta de toro en este encierro.

Cuarto encierro de San Fermín 2026: las mejores imágenes

Momentos de peligro de la ganadería de Álvaro Núñez en el tramo de Mercaderes EFE/ Jesús Diges

Carreras de vértigo en Estafeta

La manada partida en dos ha propiciado carreras más largas en la recta de Estafeta. Tres toros a la cabeza, otro grupo detrás con los mansos. Los corredores más experimentados han aprovechado los huecos para ponerse delante del morro de los animales y trotar rodeados de cuernos.

Cuarto encierro de San Fermín 2026: las mejores imágenes

Un participante corre entre los pitones de los toros durante el cuarto encierro de las fiestas de San Fermín ANDER GILLENEA / AFP

La velocidad vuelve a sembrar de montoneras el recorrido

La divisa gaditana, que debutó el año pasado en Pamplona, ha firmado un encierro de dos minutos y 32 segundos, el más largo de esta edición, pero aun así muy rápido comparado con la media histórica. Ese ritmo al que ya nos estamos acostumbrando, sumado a la alta concurrencia de mozos, siembra de montoneras todos los días el recorrido.

Este viernes, los Álvaro Núñez han chocado contra algunas de ellas.

Cuarto encierro de San Fermín 2026: las mejores imágenes

Varios mozos caen bajo los toros de Álvaro Núñez durante el cuarto encierro de los Sanfermines 2026 Daniel Fernández Pérez / EFE

Pero también se han formado a los lados, como consecuencia de la huida.

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Varios mozos se amontonan contra las vallas junto al callejón de acceso a la plaza de toros EFE/ Villar López

Los seis toros de Álvaro Núñez en este cuarto encierro de San Fermín 2026 han sido: Gavilán (colorado de 595 kilos), Billetero (negro mulato listón, 590 kilos), Juncoso (colorado ojo de perdiz, del mismo peso, 590 kilos) y Gruñón (negro listón, 590 kilos), Gavilán (colorado, de 570 kilos) y Asustado (negro mulato chorreado, de 565 kilos).

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