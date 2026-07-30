Incendios en España hoy, última hora en directo | Activada la UME por la complicación del fuego en Zamora

Los incendios siguen golpeando con fuerza España. En medio de la cuarta ola de calor del verano, el riesgo es alto y las labores de extinción siguen adelante. Hay una decena de fuegos activos en todo el país. Mientras los incendios en Madrid y Ávila se consideran técnicamente estabilizados y prácticamente todos los evacuados han regresado a sus casas, el de Castellón sigue avanzando y preocupa también la irrupción de un nuevo incendio en la localidad zamorana de Fermoselle, que deja ya varios centenares de desalojados y confinados.

Esta es la situación a esta hora:

Los incendios han calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid y unas 10.000 en Castellón.

La superficie quemada en todo el país supera las 200.000 hectáreas en lo que va de año.

El Ministerio del Interior da por estabilizado el incendio de Madrid y levanta todas las evacuaciones en Ávila.

Un nuevo incendio en el Parque Natural Arribes del Duero obliga a evacuar y confinar varias localidades de Zamora.

Otro fuego en San Cipriano del Condado (León) se eleva a IGR-2, también con desalojados