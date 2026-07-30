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Incendios en España hoy, última hora en directo | Activada la UME por la complicación del fuego en Zamora

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RTVE.es

Los incendios siguen golpeando con fuerza España. En medio de la cuarta ola de calor del verano, el riesgo es alto y las labores de extinción siguen adelante. Hay una decena de fuegos activos en todo el país. Mientras los incendios en Madrid y Ávila se consideran técnicamente estabilizados y prácticamente todos los evacuados han regresado a sus casas, el de Castellón sigue avanzando y preocupa también la irrupción de un nuevo incendio en la localidad zamorana de Fermoselle, que deja ya varios centenares de desalojados y confinados.

Esta es la situación a esta hora:

  • Los incendios han calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid y unas 10.000 en Castellón.
  • La superficie quemada en todo el país supera las 200.000 hectáreas en lo que va de año.
  • El Ministerio del Interior da por estabilizado el incendio de Madrid y levanta todas las evacuaciones en Ávila.
  • Un nuevo incendio en el Parque Natural Arribes del Duero obliga a evacuar y confinar varias localidades de Zamora.
  • Otro fuego en San Cipriano del Condado (León) se eleva a IGR-2, también con desalojados

En directo, última hora de los incendios en España:

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Minuto Descripción
  • 0:07

    El incendio accidental en Veguellina (León) obliga al desalojo de Prado de la Somoza, con 20 evacuados

     

    El incendio originado este miércoles de forma accidental en la localidad leonesa de Veguellina y que ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha obligado al desalojo de Prado de la Somoza, con 20 personas evacuadas.

  • 0:04

    Perimetrado el incendio de Villalbilla, que "no va a progresar"

     

    El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Villalbilla ya se encuentra "perimetrado" y "no va a progresar", según han informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

     

    Esta noche, ocho dotaciones terrestres de bomberos permanecerán en la zona refrescando puntos calientes en el interior del perímetro. A última hora de esta tarde ha quedado estabilizado tras la intervención de un amplio dispositivo de extinción. Cinco helicópteros y 12 dotaciones terrestres de bomberos y agentes forestales han trabajado para sofocar las llamas, además de tres hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica.

     

    El fuego, que se originó a las 18:45 horas, no ha causado daños en viviendas, pese a que se originó en una zona próxima a varias casas y a un pinar.

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    Buenas noches. Comenzamos la narración minuto a minuto de la situación de los incendios que recorren España de cara a este jueves 30 de julio. Repasa lo ocurrido este miércoles.

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