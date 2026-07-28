La batalla contra los incendios encara con optimismo horas clave ante la llegada de la nueva ola de calor

Con los dedos cruzados ante la cada vez más cercana nueva ola de calor, los operativos de extinción trabajan contrarreloj para aplacar los grandes incendios que están asolando a Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, que ya han calcinado en torno a 90.000 hectáreas. En las últimas horas se han registrado avances importantes en las labores contra las llamas. "Podemos estar un poco más tranquilos", ha declarado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha definido la situación de "razonablemente positiva" de cara al empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Hasta ahora, el fuego ha calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid, unas 8.500 en Castellón y 2.000 en Toledo y actualmente hay 47 carreteras cortadas en todas estas zonas. En total, en lo que va de año, se han quemado más de 175.000 hectáreas en todo España: seis veces más que en las mismas fechas de 2025.

Asimismo, alrededor de 180.000 personas permanecen evacuadas o confinadas, aunque en las últimas horas, por la mejora de la situación, se han anunciado realojos tanto en Toledo -vecinos de nueve de los once municipios desalojados ya han podido ya regresar a sus casas- como en Castellón, donde 6.000 personas han vuelto a sus hogares.

En el Consejo de Ministros de este martes, se declarará "gravemente afectadas" las zonas arrasadas por las llamas.

En una entrevista en TVE, Grande-Marlaska ha evitado marcar un horizonte temporal para acabar con el fuego. "Vamos a ir paso por paso", ha enfatizado, tras seis días "muy complicados con un esfuerzo por parte de todos muy importante". El objetivo ahora, ha continuado, es "consolidar lo avanzado" en la pasada noche .

El fuego sigue activo y no controlado en Madrid Según ha informado la Delegación de Gobierno en Madrid, la "intensa labor" desarrollada durante la noche con más de 400 efectivos ha permitido contener el avance en los frentes activos y evitar que el incendio alcance el municipio de Valdemaqueda, que fue desalojado el lunes. Y se ha reducido la amenaza. Pero el incendio sigue "activo y no está controlado", por lo que este martes los trabajos se centrarán en la vigilancia y el refresco de las zonas afectadas ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas. "La situación de los incendios mejora poco a poco. El impresionante trabajo de los servicios de bomberos permite que hoy seamos más optimistas y se pueda plantear el realojo de varios municipios con seguridad. Nuestro reconocimiento a todos los servicios públicos y a los afectados, por su enorme esfuerzo y resistencia", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de X. Los incendios en Madrid y Ávila enfrentan dos días críticos ante la llegada de una ola de calor a partir del miércoles RTVE.es Actualmente permanecen cortadas 16 carreteras en toda la región. A última hora del lunes, Grande-Marlaska reconoció respecto a los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, que el punto que más preocupaba es el norte del Embalse de San Juan, pero destacó que se estaba haciendo frente con todos los medios e incidió en los trabajos por que el fuego no pasara de Valdemaqueda, localidad que fue evacuada este lunes, ubicada al norte del pantano. "Eso para nosotros es muy importante. Y sobre todo, conseguirlo antes de mañana a las 11 horas, porque la previsión es que a esa hora venga un viento sur que complica más las labores", recalcó. Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay 35.000 evacuados y 25.000 confinados. 01.10 min Ávila, ante el incendio más difícil: así trabajan voluntarios y bomberos en primera línea contra el fuego

En Ávila siguen evacuadas 16 localidades Seis días lleva activo el incendio de Burhogondo (Ávila), el mayor de la historia de España. El director técnico de extinción, José Luis Gutiérrez, dijo al acabar el lunes que la situación había sido "bastante más favorable de lo que era". Y aunque reconoció que fue un "día muy complicado", incidió en que las maniobras fueron "muy efectivas" y se podía ser "relativamente optimistas" a la espera de los vientos de este martes. Mañana se esperan máximas de hasta 38 grados en el sur de la provincia. El fuego mantiene confinados los municipios de Cebreros, Navaluenga, El Tiemblo y Las Navas del Marqués, con más de 14.000 vecinos afectados -más la población flotante del verano-, y 16 núcleos de población evacuados, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros, riesgo de avance y sobre todo de reproducciones. Los trabajos se centraron el lunes en consolidar la línea de defensa en la zona este (Cebreros), con avance contenido; en la zona sur (Casillas), para reducir el humo; y la zona oeste, (Mijares y Gavilanes). ““

Se levanta el confinamiento a 6.000 vecinos en Castellón La Generalitat Valenciana ha levantado esta mañana el confinamiento de la localidad de la Vall d'Uixó (Castellón), núcleo del otro gran incendio forestal que asola al país, que obligó a evacuar a unas 16.000 personas de una veintena de municipios y al confinamiento de la Vall d'Uixó, Onda y Betxí. Ya en la noche del lunes 6.000 personas pudieron volver a casas en La Vall d'Uixó, pero quedaron confinadas junto al resto de habitantes de esta población de 32.000 vecinos que no habían tenido que dejar sus viviendas. Las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de los municipios afectados por el incendio se mantienen hasta las 23.59 horas de este martes, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Las autoridades señalan que la evolución es favorable por el trabajo realizado por la noche. Alrededor de 300 efectivos trabajan sobre el terreno en este incendio. "Un mensaje que siempre agradezco mucho del director de la extinción: ya no estamos por detrás del fuego. Estamos delante de él y le estamos haciendo frente. Este es uno de los mensajes que deja claramente que los trabajos están en marcha y se están haciendo bien", ha expresado en declaraciones a la prensa en el puesto de mando avanzado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. ¿Es normal este calor? Récords y análisis de las temperaturas en España DatosRTVE

También evolucionan de forma favorable en Toledo En la provincia de Toledo, los vecinos de nueve municipios -Buenaventura, Castillo de Bayuela, El Real de San Vicente, Garciotum, Hinojosa, Navamorcuende, Almendral de la Cañada, Nuño Gómez y Pelahustán- han podido ya volver a sus casas. Se mantienen solo las evacuaciones de La Iglesuela del Tiétar, Sartajada y algunas urbanizaciones de Almorox. Según ha informado la Junta de Castilla-La Mancha, las condiciones meteorológicas están favoreciendo que se ataque mejor el incendio. En la zona norte de la provincia, el frente, que estaba muy activo el lunes, ha sido atacado en la noche y la llamada "ventana de oportunidad" se ha aprovechado.