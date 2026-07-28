El Gobierno suspende la cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo
- La medida permanecerá en vigor mientras se mantenga la emergencia nacional por los incendios forestales
- DIRECTO | Última hora de los incendios en España
El ministro del interior, Fernando Grande-Maslaska, ha ordenado la suspensión temporal de las labores de cosecha que requieran el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo. La medida permanecerá en vigor mientras se mantenga la situación de emergencia de interés nacional por los incendios forestales.
Esta decisión responde al elevado riesgo de que este tipo de maquinaria pueda provocar nuevos incendios en un contexto marcado por "las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la intensidad de los fuegos que afectan al centro peninsular". Según ha informado el Ministerio del Interior, los incendios ya han arrasado más de 77.000 hectáreas y mantienen afectadas a cerca de 91.000 personas entre evacuadas y confinadas.
La maquinaria agrícola, un riesgo añadido
Interior ha sostenido que las cosechadoras y el resto de maquinaria agrícola pueden originar igniciones accidentales por fricción, impactos entre elementos metálicos, sobrecalentamiento de componentes mecánicos o cualquier otra incidencia derivada de su funcionamiento.
Las próximas horas serán decisivas para controlar este incendio
El ministro del Interior ha comparecido esta noche en el centro de mando de
Naval Carnero tras la reunión del CECOPI
para valorar la situación de los incendios en Madrid, Avila y Toledo
En una entrevista en exclusiva al Canal 24 Horas, Fernando Grande Marlaska ha
dicho que las condiciones para esta noche van a ser favorables
algo realmente necesario antes de que llegue la ola de calor este miércoles
Nos acompaña aquí en el Canal 24 Horas el ministro del Interior, Fernando
Grande Marlaska.
Ministro, gracias por atendernos
Gracias a vosotros.
Cuéntenos, ¿cómo está la situación en estos momentos en el incendio de la
Comunidad de Madrid?
Pues en la Comunidad de Madrid tenemos una situación en un punto en concreto
que vamos a calificar
de grave. Tenemos una amenaza del incendio muy
seria que es en el norte del
Pantano de San Juan.
Estamos haciendo frente con todos los medios, con los medios
aéreos, con medios terrestres de todo tipo durante todo el día
Estamos conteniendo que no pase de Valdemaqueda, eso para nosotros es muy
importante y sobre todo..
conseguirlo antes de mañana a las 11 horas que realmente es un punto de
inflexión
en cuanto a las condiciones climatológicas porque la previsión es
que a esa hora a las 11 venga un viento
las 11 venga un viento sur que realmente complica más las labores.
sur que realmente complica más las labores esta noche se está trabajando
Esta noche se está trabajando de una forma denodada durante todo el día.
de una forma de
Ha habido siete focas, es decir, los aviones de gran
capacidad de lanzamiento de agua que han estado durante todo el día y van a
estar, miro el
reloj, perdonadme...
...porque van a estar hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche...
...algo absolutamente extraordinario..
y que ha exigido una planificación muy específica para la seguridad de los
pilotos esto
quiere decir el compromiso de todos los servidores públicos porque sabemos que
estamos en
unas horas muy importantes y en una zona con un riesgo también
relevante durante toda la noche se va a trabajar con todos los medios
terrestres con también
todos los elementos de ingeniería, de los ingenieros como bulldozers,
etcétera, con el fin de..
evitar que este incendio se vaya hacia el norte, que es esa parte la más
comprometida a dejarme.
Por eso, y por razones de seguridad, que vuelvo a decir, ese incendio lo
tenemos
contenido antes de llegar a Valdemarqueda, pero por esa razón hemos
acordado hoy el
desalojo de Valdemaqueda...
...y hemos también acordado...
...los confinamientos de dos localidades..
pertenecientes a las dos comunidades autónomas, tanto Santa María de la
Alameda en la Unidad de Madrid y
las Navas del Marqués, que ya es Ávila, que ya es Castilla y León.
Ministro, usted decía que estos días antes del miércoles
son cruciales para controlar, para estabilizar el incendio, porque a
partir del miércoles ya llega una ola de calor
¿Cree que para mañana se podría estabilizar ese incendio?
Ese es nuestro propósito, nuestra intención
como no puede ser otra, y es la que manifiestan
todos los intervinientes, tanto el personal de la UME como los bomberos de
la Comunidad de Madrid que están haciendo un trabajo
extraordinario, como los bomberos forestales, como los bomberos de otras
comunidades autónomas que también
están trabajando en esa zona, en la zona, vamos a decir, del norte del
pantano de San Juan
cerca de Valdemarqueda.
Y se ve una voluntad
siempre, ha sido férrea y estoy convencido que, como han hecho con los
otros
puntos vayamos a tener a tener éxito y vuelvo a decir y con un trabajo que
nunca
se ha visto favorecido por las condiciones climatológicas, porque si
decimos que a partir de mañana a la noche,
en miércoles, la situación va a ser más difícil desde un punto de vista
climatológico y sin perjuicio de que estos
incendios también, como decía antes, tienen sus propias características
climatológicas que crean y
que también inciden sustancialmente en cuál es su movimiento...
...cuál es su
vida en esos términos, para nosotros es absolutamente esencial en el día de
hoy, en el día de esta noche y primeras horas de mañana, actuar sobre el mismo.
Señor Marrasca, ¿se prevén más?
evacuaciones en las próximas horas?
Vuelvo a decir, todas las evacuaciones, confinamientos que hemos
hecho han sido siempre dirigidos bajo un principio concreto que es la
seguridad del conjunto
de los ciudadanos y nos interesa más pecar de seguridad que cualquier otra
cuestión
y hacerlos con el tiempo de antelación suficiente, porque hacerlos con el
tiempo de antelación suficiente también
incide en que se materialicen con plena seguridad, tanto para la sociedad como
para los
servidores públicos que están actuando en esos términos
Será la situación del incendio la que pueda determinar si es necesario o
preciso proceder a algún otro desalojo o alguna
otra evacuación o algún otro confinamiento como hemos tenido que
hacer esta noche por razones absolutamente
de seguridad. Esos son los principios, pero termino
que ojalá ya pronto podamos dar
más noticias como las que acabo de dar recientemente de nueve realojos en la
provincia de
Toledo. ¿En las últimas horas han crecido las
hectáreas calcinadas?
Han crecido las
hectáreas calcinadas, pero no tenemos el número concreto al día de
hoy. Sabéis, ayer ya dábamos cerca de 90.000
las hectáreas calcinadas
Ayer se hablaba de unas 50.000, algo más de 50.000 en Ávila, algo más de
20.000
en Madrid y algo más de 2.000 en Toledo.
Naturalmente en el día de hoy se ha incrementado, pero no tenemos..
datos. Hoy estamos en lo que era primero en
trabajar dentro de los tres puntos que he dicho
el punto de Mijares, el punto de Casillas, donde seguimos trabajando
porque tiene una entidad
importante, pero que el trabajo que estaba planificado a la mañana ha
podido desarrollarse
no así tanto por las condiciones climatológicas, pero también del propio
incendio, las propias
condiciones que ha creado el incendio en la parte norte del pantano de San
Juan. Esta tarde usted también ha firmado una
orden para suspender temporalmente las labores de cosecha con maquinaria
agrícola
Exacto, esta noche y por indicación del director operativo de la emergencia...
...el teniente general Marcos, teniendo en consideración
la complejidad de las situaciones y circunstancias climatológicas, ha
firmado una orden por la que se prohíbe
cualquier actividad de cosecha con maquinaria agrícola porque incide y
crea un riesgo absolutamente innecesario y preocupante dada la
situación de la emergencia
Y también he recordado que para los días que vienen, los próximos días que
vienen con la
cuarta ola de calor que vamos a enfrentar y lo que eso conlleva de
riesgo de incendios en el conjunto de la
península, que hay en la ley de Montes la posibilidad de que las autoridades
competentes en la materia, si lo estiman
necesario y preciso y atendiendo a las circunstancias, puedan adoptar medidas
de esa naturaleza que hay una alta gama de las mismas
y para terminar ya ministro como está haciendo esa coordinación con la
comunidad de madrid con la presidenta está haciendo la coordinación es
perfecta y lo importante es la coordinación de los técnicos también
desde el punto de vista político
he de decir y manifestar que es una coordinación absoluta también a nivel
político
Pero lo importante y lo que salva aparte es la coordinación entre los
efectivos de todas las
administraciones y los efectivos, los servidores públicos de todas las
administraciones son evidentemente
están absolutamente coordinados, son unos grandísimos profesionales y
nosotros, evidentemente,
nuestras indicaciones es de que esa coordinación tiene que ser perfecta,
tanto de la dirección de la emergencia como del resto
de las administraciones concurrentes.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, muchas gracias por
atendernos aquí en el Canal 24 Horas.
Gracias a vosotros y que un poco de suerte cuando hay tanto..
trabajo, tanto profesional, tampoco está mal.
Esperemos que esta noche tengamos ese
punto de suerte que se merecen todos los servicios públicos y la sociedad
afectada
Gracias. Seguimos hablando de incendios, el
El ministerio dirigido por Grande-Marlaska ha considerado que permitir estas labores durante la emergencia supondría un riesgo significativo de aparición de nuevos focos, especialmente en unas condiciones meteorológicas "extremadamente desfavorables".
Evitar nuevos incendios y liberar recursos
El Gobierno también ha argumentado que cualquier nuevo incendio obligaría a desviar efectivos y medios materiales. En estos momentos, todos ellos están destinados a las labores de extinción, la protección de la población y la defensa de infraestructuras críticas.
Además, desarrollar labores agrícolas en las zonas afectadas o en sus proximidades incrementaría el riesgo para los propios trabajadores y podría dificultar las rutas de acceso y evacuación utilizadas por los servicios de emergencia, comprometiendo la movilidad de los recursos terrestres y aéreos.
La orden se ampara en la Ley de Protección Civil
La suspensión ha sido firmada por Fernando Grande-Marlaska al amparo de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que faculta al ministro para dictar instrucciones operativas de alcance supraterritorial cuando sea necesario proteger el interés general, pese a que las competencias en materia forestal correspondan a las comunidades autónomas.
El Gobierno asumió el pasado jueves el mando único de la emergencia tras la solicitud de la Comunidad de Madrid para elevar la gestión de los incendios al nivel 3 de emergencia.
Los incendios dejan a más de 90.000 personas afectadas
En total, 90.949 personas se encuentran afectadas por los incendios en el centro peninsular. De ellas, 63.152 han sido evacuadas y otras 27.797 permanecen confinadas.
La Comunidad de Madrid concentra el mayor impacto, con 31.865 personas evacuadas y 19.062 confinadas en 38 municipios evacuados y siete confinados. En la provincia de Ávila se contabilizan 25.087 evacuados y 8.735 confinados, mientras que en Toledo han sido evacuadas 6.200 personas.