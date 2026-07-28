El Gobierno suspende la cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo

Las próximas horas serán decisivas para controlar este incendio

El ministro del Interior ha comparecido esta noche en el centro de mando de

Naval Carnero tras la reunión del CECOPI

para valorar la situación de los incendios en Madrid, Avila y Toledo

En una entrevista en exclusiva al Canal 24 Horas, Fernando Grande Marlaska ha

dicho que las condiciones para esta noche van a ser favorables

algo realmente necesario antes de que llegue la ola de calor este miércoles

Nos acompaña aquí en el Canal 24 Horas el ministro del Interior, Fernando

Grande Marlaska.

Ministro, gracias por atendernos

Gracias a vosotros.

Cuéntenos, ¿cómo está la situación en estos momentos en el incendio de la

Comunidad de Madrid?

Pues en la Comunidad de Madrid tenemos una situación en un punto en concreto

que vamos a calificar

de grave. Tenemos una amenaza del incendio muy

seria que es en el norte del

Pantano de San Juan.

Estamos haciendo frente con todos los medios, con los medios

aéreos, con medios terrestres de todo tipo durante todo el día

Estamos conteniendo que no pase de Valdemaqueda, eso para nosotros es muy

importante y sobre todo..

conseguirlo antes de mañana a las 11 horas que realmente es un punto de

inflexión

en cuanto a las condiciones climatológicas porque la previsión es

que a esa hora a las 11 venga un viento

las 11 venga un viento sur que realmente complica más las labores.

sur que realmente complica más las labores esta noche se está trabajando

Esta noche se está trabajando de una forma denodada durante todo el día.

de una forma de

Ha habido siete focas, es decir, los aviones de gran

capacidad de lanzamiento de agua que han estado durante todo el día y van a

estar, miro el

reloj, perdonadme...

...porque van a estar hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche...

...algo absolutamente extraordinario..

y que ha exigido una planificación muy específica para la seguridad de los

pilotos esto

quiere decir el compromiso de todos los servidores públicos porque sabemos que

estamos en

unas horas muy importantes y en una zona con un riesgo también

relevante durante toda la noche se va a trabajar con todos los medios

terrestres con también

todos los elementos de ingeniería, de los ingenieros como bulldozers,

etcétera, con el fin de..

evitar que este incendio se vaya hacia el norte, que es esa parte la más

comprometida a dejarme.

Por eso, y por razones de seguridad, que vuelvo a decir, ese incendio lo

tenemos

contenido antes de llegar a Valdemarqueda, pero por esa razón hemos

acordado hoy el

desalojo de Valdemaqueda...

...y hemos también acordado...

...los confinamientos de dos localidades..

pertenecientes a las dos comunidades autónomas, tanto Santa María de la

Alameda en la Unidad de Madrid y

las Navas del Marqués, que ya es Ávila, que ya es Castilla y León.

Ministro, usted decía que estos días antes del miércoles

son cruciales para controlar, para estabilizar el incendio, porque a

partir del miércoles ya llega una ola de calor

¿Cree que para mañana se podría estabilizar ese incendio?

Ese es nuestro propósito, nuestra intención

como no puede ser otra, y es la que manifiestan

todos los intervinientes, tanto el personal de la UME como los bomberos de

la Comunidad de Madrid que están haciendo un trabajo

extraordinario, como los bomberos forestales, como los bomberos de otras

comunidades autónomas que también

están trabajando en esa zona, en la zona, vamos a decir, del norte del

pantano de San Juan

cerca de Valdemarqueda.

Y se ve una voluntad

siempre, ha sido férrea y estoy convencido que, como han hecho con los

otros

puntos vayamos a tener a tener éxito y vuelvo a decir y con un trabajo que

nunca

se ha visto favorecido por las condiciones climatológicas, porque si

decimos que a partir de mañana a la noche,

en miércoles, la situación va a ser más difícil desde un punto de vista

climatológico y sin perjuicio de que estos

incendios también, como decía antes, tienen sus propias características

climatológicas que crean y

que también inciden sustancialmente en cuál es su movimiento...

...cuál es su

vida en esos términos, para nosotros es absolutamente esencial en el día de

hoy, en el día de esta noche y primeras horas de mañana, actuar sobre el mismo.

Señor Marrasca, ¿se prevén más?

evacuaciones en las próximas horas?

Vuelvo a decir, todas las evacuaciones, confinamientos que hemos

hecho han sido siempre dirigidos bajo un principio concreto que es la

seguridad del conjunto

de los ciudadanos y nos interesa más pecar de seguridad que cualquier otra

cuestión

y hacerlos con el tiempo de antelación suficiente, porque hacerlos con el

tiempo de antelación suficiente también

incide en que se materialicen con plena seguridad, tanto para la sociedad como

para los

servidores públicos que están actuando en esos términos

Será la situación del incendio la que pueda determinar si es necesario o

preciso proceder a algún otro desalojo o alguna

otra evacuación o algún otro confinamiento como hemos tenido que

hacer esta noche por razones absolutamente

de seguridad. Esos son los principios, pero termino

que ojalá ya pronto podamos dar

más noticias como las que acabo de dar recientemente de nueve realojos en la

provincia de

Toledo. ¿En las últimas horas han crecido las

hectáreas calcinadas?

Han crecido las

hectáreas calcinadas, pero no tenemos el número concreto al día de

hoy. Sabéis, ayer ya dábamos cerca de 90.000

las hectáreas calcinadas

Ayer se hablaba de unas 50.000, algo más de 50.000 en Ávila, algo más de

20.000

en Madrid y algo más de 2.000 en Toledo.

Naturalmente en el día de hoy se ha incrementado, pero no tenemos..

datos. Hoy estamos en lo que era primero en

trabajar dentro de los tres puntos que he dicho

el punto de Mijares, el punto de Casillas, donde seguimos trabajando

porque tiene una entidad

importante, pero que el trabajo que estaba planificado a la mañana ha

podido desarrollarse

no así tanto por las condiciones climatológicas, pero también del propio

incendio, las propias

condiciones que ha creado el incendio en la parte norte del pantano de San

Juan. Esta tarde usted también ha firmado una

orden para suspender temporalmente las labores de cosecha con maquinaria

agrícola

Exacto, esta noche y por indicación del director operativo de la emergencia...

...el teniente general Marcos, teniendo en consideración

la complejidad de las situaciones y circunstancias climatológicas, ha

firmado una orden por la que se prohíbe

cualquier actividad de cosecha con maquinaria agrícola porque incide y

crea un riesgo absolutamente innecesario y preocupante dada la

situación de la emergencia

Y también he recordado que para los días que vienen, los próximos días que

vienen con la

cuarta ola de calor que vamos a enfrentar y lo que eso conlleva de

riesgo de incendios en el conjunto de la

península, que hay en la ley de Montes la posibilidad de que las autoridades

competentes en la materia, si lo estiman

necesario y preciso y atendiendo a las circunstancias, puedan adoptar medidas

de esa naturaleza que hay una alta gama de las mismas

y para terminar ya ministro como está haciendo esa coordinación con la

comunidad de madrid con la presidenta está haciendo la coordinación es

perfecta y lo importante es la coordinación de los técnicos también

desde el punto de vista político

he de decir y manifestar que es una coordinación absoluta también a nivel

político

Pero lo importante y lo que salva aparte es la coordinación entre los

efectivos de todas las

administraciones y los efectivos, los servidores públicos de todas las

administraciones son evidentemente

están absolutamente coordinados, son unos grandísimos profesionales y

nosotros, evidentemente,

nuestras indicaciones es de que esa coordinación tiene que ser perfecta,

tanto de la dirección de la emergencia como del resto

de las administraciones concurrentes.

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, muchas gracias por

atendernos aquí en el Canal 24 Horas.

Gracias a vosotros y que un poco de suerte cuando hay tanto..

trabajo, tanto profesional, tampoco está mal.

Esperemos que esta noche tengamos ese

punto de suerte que se merecen todos los servicios públicos y la sociedad

afectada

Gracias. Seguimos hablando de incendios, el