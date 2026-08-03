Miles de evacuados y 6.700 hectáreas arrasadas por el incendio que avanza hacia Atenas

El incendio forestal declarado el pasado jueves en Beocia ha arrasado 6.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades. El problema es que el fuego ha avanzado muy rápido —unos 40 kilómetros hacia al Este— debido a los fuertes vientos —de 130 km/h—, y ahora amenaza Megara, a unos 35 kilómetros al oeste del centro de Atenas, que será la siguiente ciudad.

Los principales sospechosos del incendio ya se encuentran detenidos, se trata de dos personas vinculadas a una red privada de transmisión de electricidad que no funcionó correctamente y que generó chispas provocando el incendio en Beocia, y que más tarde se propagó hacia la región de Ática.

En su avance, el fuego atravesó durante la noche del viernes al sábado el pueblo costero de Porto Germeno, calcinando más de cien casas, según indicaron fuentes municipales.

En el último día, Protección Civil ha ordenado el desalojo de doce pequeñas localidades cerca de Megara que cuentan con aproximadamente 500 residentes. Las labores de extinción en ese punto están en manos de 450 bomberos, con 126 camiones y 24 medios aéreos que intentan evitar que el fuego llegue a fábricas e industrias.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha señalado que el Gobierno se ha dedicado en los últimos años a invertir "más que nunca en reforzar Protección Civil". Pero aún así, advierte de que "hay momentos en los que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa".

Sin embargo, la oposición y una buena parte de la sociedad han aumentado sus críticas hacia la gestión del Gobierno debido a que consideran este incendio una nueva catástrofe.

Por su parte, el teniente de alcalde de Megara, Dimitris Vordos, afirma que "ha habido enormes daños ecológicos en nuestro municipio. Un bosque virgen, que se había regenerado tras el gran incendio de 1985, se ha perdido en gran parte".

Otro incendio en Cefalonia Otra persona ha sido detenida bajo la sospecha de haber causado el incendio de Cefalonia, que amenaza a esta isla, ubicada en el mar Jónico, y también a la región de Fócida. Allí trabajan más de 100 bomberos con 22 camiones, seis aviones y un helicóptero cisterna. El incendio fue declarado este domingo y ya hay cuatro localidades evacuadas. Por otra parte, el incendio declarado hace cuatro días en en la región de Rétino, en la isla griega de Creta, ya está bajo control tras haber calcinado 5.500 hectáreas de bosque. En este punto se han arrestado a otras dos personas por provocar el fuego mientras que realizaban trabajos agrícolas con maquinaria pesada. En este incendio tres bomberos perdieron la vida mientras que trabajan en labores de extinción, se unen a ellos los fallecidos por el choque entre helicópteros. Mueren dos personas y otras dos resultan heridas al chocar dos helicópteros antiincendios en Grecia