El megaincendio de Gironda se encuentra estable aunque Francia teme la llegada de otra ola de calor

El megaincendio de Gironda, en el suroeste de Francia, se mantiene estable tras una noche tranquila. A pesar de este leve respiro, el personal de emergencias sigue muy atento la situación porque se prevén temperaturas de hasta 41 grados en la zona este miércoles. "La noche ha sido tranquila. El fuego esta mañana está estabilizado", ha informado la Prefectura (delegación del Gobierno) de Nueva Aquitania y de Girona en sus redes sociales.

Durante la noche, según las autoridades, se han registrado varios rebrotes en las localidades de Camp de Souge, Arès y Le Temple que los bomberos han controlado con rapidez. La superficie calcinada se mantiene en 42.000 hectáreas, aunque la vigilancia persiste para que no progrese. La jornada previa, los bomberos sofocaron 14 reavivamientos en zonas que ya habían sufrido el paso del fuego, según la prefecta (delegada del Gobierno) de la Gironda, Sophie Brocas.

Temor por la llegada de otra ola de calor El inicio de otra jornada de altas temperaturas preocupa en Francia. Gironda permanecerá en alerta naranja (la segunda más importante de riesgo) por otro episodio de calor extremo a partir del mediodía. Se prevén hasta 41 grados en el interior y 38 en la costa. Además, se esperan vientos secos del sureste durante la mañana, que girarán a oeste por la tarde con rachas de entre 30 y 45 kilómetros por hora. La bajada de la humedad y el riesgo de tormentas previsto para el jueves suma más incertidumbre a la situación.

160.000 personas siguen fuera de sus casas Alrededor de 60.000 vecinos de Le Haillan, Mérignac y Eysines, localidades cerca de Burdeos, regresaron durante la tarde de ayer a sus casas aunque las autoridades les han pedido que estén pendientes por si tuviesen que salir de nuevo. Por el momento, unos 160.000 habitantes de 20 localidades siguen evacuados. El fuego ya ha quemado 240 viviendas y hasta 250.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por culpa de este megaincendio que se originó el miércoles de la semana anterior en la turística bahía de Arcachón y se ha quedado a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Burdeos.