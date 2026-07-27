El megaincendio que acecha Burdeos esta "estable" pero mantiene evacuadas a 250.000 personas

El megaincendio declarado cerca de Burdeos (en el suroeste de Francia) que ha arrasado 42.000 hectáreas y ha causado unas 250.000 evacuaciones, se ha mantenido "globalmente estable" durante la noche "sin que haya que señalar ningún cambio significativo". El foco en el departamento de Gironda es el que más preocupa, ya que amenaza con llegar a Burdeos. Se trata del incendio más devastador de la historia del país.

Los efectivos de seguridad y emergencia "siguen movilizados y continúan sobre el terreno", ha declarado a la prensa local la Prefectura (organismo equivalente a la Delegación del Gobierno en España) de la Gironda a primera hora de la mañana.

Se trata de una mejoría respecto a las dos noches previas, bastante complicadas para los bomberos. El personal de las tareas de extinción frenó su avance por las tormentas y fuertes vientos generados por los pirocumulonimbos. Este fenómeno se da cuando el calor extremo llega a las capas más altas de la atmósfera, donde la temperatura es más baja. El aire, entonces, se enfría y cae de golpe. Al alcanzar al suelo, ese aire se dispersa con violencia y genera ráfagas de viento de hasta 240 km/h que pueden arrancar árboles o expandir las llamas, poniendo en peligro la vida de los profesionales porque, además, son imposibles de anticipar. Se ha denominado Tormenta de Fuego y nunca antes se había vivido en Francia.

Los evacuados, sin fecha para regresar a sus casas La Prefectura ha advertido que los evacuados por el incendio no podrán volver a sus domicilios hasta que el fuego quede perimetrado. Por el momento, no hay fecha de regreso. Se estima que las tareas de extinción se complicarán a partir del martes, ya que se prevé una jornada de hasta 40 grados en la zona. Los incendios en el sur de Francia avanzan hacia Burdeos: 98.000 hectáreas quemadas y casi 200.000 evacuados En su punto más oriental, el fuego se ha quedado a unos quince kilómetros de la ciudad de Burdeos. Las autoridades han asegurado que la urbe no se encuentra, por el momento, bajo amenaza. No obstante, sí se han desalojado a vecinos de localidades en la periferia.