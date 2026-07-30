Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional tras la mejora de los incendios en Ávila y Madrid
- "Hemos trabajado como un único equipo", dice Sánchez tras colaborar con la Comunidad de Madrid y Castilla y León
- El presidente ha vuelto a pedir precaución a la ciudadanía ante la nueva olar de calor que sufre nuestro país
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el fin de la emergencia de interés nacional por los incendios en Ávila y Madrid ante la mejora de los focos activos. "Una vez escuchada la propuesta de Madrid y de Castila y León y escuchados los criterios técnicos, hemos procedido a aceptar la propuesta de pasar a nivel 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional", ha indicado en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila).
Sánchez ha asegurado que es "una buena noticia, que tranquiliza", y que a pesar de que se haya puesto fin a la emergencia de interés nacional, la UME seguirá en la zona. "Vamos a estar presentes aunque tendremos que reorganizar nuestras capacidades", ha explicado.
Asimismo, ha destacado que "la conclusión de esta primera experiencia de emergencia nacional y con la colaboración de las administracions, es de un razonable éxito". "Hemos trabajado como un único equipo", ha resumido.
El presidente del Gobierno ha vuelto a pedir precaución a la ciudadanía ante la nueva olar de calor que sufre nuestro país. "Estamos ante nueva ola de calor, extrememos la precaución y la prevención por parte de todos, porque parte de los incendios son debidos a imprudencias de la mano del ser humano", y ha añadido que "no van a quedar impunes" aquellos incendios provocados.
Mañueco anuncia un plan de ayudas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado un plan con 42 medidas y entre 80 y 90 millones de euros de dotación para los afectados por los incendios. Entre ellas, ha destacado una ayuda directa de 500 euros por unidad familiar para los que han sufrido desalojos.
Sobre el incendio, ha indicado que "se ha trabajado bien durante la noche". "No bajamos la guardia, vamos a estar penidentes porque las circunstancias así lo quieren", ha añadido desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga.