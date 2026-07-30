Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional tras la mejora de los incendios en Ávila y Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el fin de la emergencia de interés nacional por los incendios en Ávila y Madrid ante la mejora de los focos activos. "Una vez escuchada la propuesta de Madrid y de Castila y León y escuchados los criterios técnicos, hemos procedido a aceptar la propuesta de pasar a nivel 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional", ha indicado en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila).

Sánchez ha asegurado que es "una buena noticia, que tranquiliza", y que a pesar de que se haya puesto fin a la emergencia de interés nacional, la UME seguirá en la zona. "Vamos a estar presentes aunque tendremos que reorganizar nuestras capacidades", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que "la conclusión de esta primera experiencia de emergencia nacional y con la colaboración de las administracions, es de un razonable éxito". "Hemos trabajado como un único equipo", ha resumido.

El presidente del Gobierno ha vuelto a pedir precaución a la ciudadanía ante la nueva olar de calor que sufre nuestro país. "Estamos ante nueva ola de calor, extrememos la precaución y la prevención por parte de todos, porque parte de los incendios son debidos a imprudencias de la mano del ser humano", y ha añadido que "no van a quedar impunes" aquellos incendios provocados.