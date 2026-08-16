Un incendio forestal causa dos muertos en la isla griega de Salamina

Dos personas han perdido la vida y varias más han resultado heridas por un incendio forestal desatado en la isla griega de Salamina, situada en el mar Egeo, según un balance provisional de las autoridades, que examinan la activación de un plan de evacuación por mar.

Cerca de 200 efectivos terrestres y más de una decena de medios aéreos trabajan en las tareas de extinción, que se ven complicadas por los fuertes vientos que han azotado la zona en las últimas horas. Las llamas han provocado ya la destrucción de varias viviendas.

Las dos víctimas mortales del incendio han sido localizadas en las inmediaciones de la playa de Peristeria. El incendio ha coincidido con días festivos en Grecia, lo que ha hecho que Salamina se hayan desplazado numerosas personas, también desde la cercana Atenas.