Un incendio forestal causa dos muertos en la isla griega de Salamina
- Bélgica lucha contra el mayor incendio forestal de su historia, que ha quemado unas 3.000 hectáreas
- Francia encara con optimismo el fuego de las Landas tras una noche "tranquila"
Dos personas han perdido la vida y varias más han resultado heridas por un incendio forestal desatado en la isla griega de Salamina, situada en el mar Egeo, según un balance provisional de las autoridades, que examinan la activación de un plan de evacuación por mar.
Cerca de 200 efectivos terrestres y más de una decena de medios aéreos trabajan en las tareas de extinción, que se ven complicadas por los fuertes vientos que han azotado la zona en las últimas horas. Las llamas han provocado ya la destrucción de varias viviendas.
Las dos víctimas mortales del incendio han sido localizadas en las inmediaciones de la playa de Peristeria. El incendio ha coincidido con días festivos en Grecia, lo que ha hecho que Salamina se hayan desplazado numerosas personas, también desde la cercana Atenas.
El mayor incendio de Bélgica
El de Grecia se suma a los varios incendios que siguen activos en España y en otros países de Europa. En Bélgica, las llamas han calcinado desde el viernes cerca de 3.000 hectáreas en la frontera con Alemania, donde han sido desalojadas también cientos de personas.
Afecta a la reserva de High Lands y está considerado ya como el mayor incendio de la historia de Bélgica y su primer ministro, Bart de Wever, ha acudido a las redes sociales para alabar el "destacado trabajo" de todos los servicios de emergencia, así como para agradecer la ayuda brindada por otros países europeos. Bélgica ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE, lo que le ha permitido recibir ayuda por parte de Suecia y Luxemburgo, como ha confirmado la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.
La comisaria, que ha anunciado también la petición de ayuda por parte de España -un equipo de bomberos franceses se ha desplazado hasta Huesca-, ha alabado la "inquebrantable solidaridad" europea durante esta "intensa" temporada de incendios. En este sentido, ha lamentado también el fallecimiento de las dos personas en la isla griega de Salamina.
Francia también observa con preocupación la evolución de varios incendios, de los cuales el más importante sigue siendo el desatado en la zona de las Landas, en el suroeste del País. La Prefectua ha descrito como "tranquila" la noche del sábado al domingo, lo que ha evitado a los servicios de extinción encarar con más garantías un fuego que ha quemado ya unas 1.300 hectáreas, según las estimaciones preliminares.