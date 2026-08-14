El turismo de la Sierra de San Vicente se recupera tras los incendios de Ávila y Madrid

La Sierra de San Vicente intenta recuperar la tranquilidad después de los días de máxima tensión vividos por la proximidad de los incendios forestales de Ávila y Madrid. Aunque las llamas no llegaron finalmente a esta comarca, el humo, el avance del fuego y los desalojos preventivos tuvieron un impacto directo sobre el sector turístico. El temor de los visitantes, las evacuaciones y las cancelaciones han puesto en jaque a los alojamientos rurales en plena temporada alta.

Nervios e incertidumbre La evolución del incendio de Burgohondo, en Ávila, y el cambio de dirección del viento hicieron temer que el fuego pudiera avanzar hacia la provincia de Toledo. Once municipios fueron desalojados de manera preventiva: Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán. Uno de los patios de "Bungalows Sierra de San Vicente”, en Hinojosa La situación se vivió con especial preocupación en los establecimientos turísticos de la zona. Carlos Llorente, responsable del Complejo Rural “El Mesón”, en El Real de San Vicente, recuerda aquellos momentos: “Empezaron a caer pavesas y hacía viento y pensamos que se podría llegar a incendiar la sierra”. “Empezaron a caer pavesas y pensamos que se podría llegar a incendiar la sierra“ También María Victoria Morales, responsable de “Bungalows Sierra de San Vicente”, en Hinojosa de San Vicente, reconoce la tensión con la que afrontaron el desalojo: “Nerviosismo, incertidumbre, no saber muy bien… porque realmente no estábamos preparados para ello”. Como consecuencias de las evacuaciones, algunos huéspedes optaron por regresar a Madrid, mientras que otros fueron trasladados hasta Talavera de la Reina. En el momento de mayor presión del dispositivo, alrededor de 2.000 personas desalojadas de Toledo y Ávila fueron acogidas en Talavera, que llegó a habilitar diferentes instalaciones municipales y el recinto ferial para atender la llegada de desplazados.

Pérdidas económicas y cancelaciones En el caso de los Bungalows Sierra de San Vicente, la evacuación supuso la salida anticipada de los clientes que pernoctaban durante esos días en este establecimiento. “Se tuvieron que ir, claro. Unos tenían estancia de esa noche… otros tenían estancia de 15 días”, comenta María Victoria. La situación fue especialmente complicada para el Complejo Rural El Mesón, donde se encontraban alojadas 140 personas. Según explica su responsable, las pérdidas derivadas del desalojo ascienden aproximadamente a 3.000 euros, aunque todavía desconocen si sus seguros cubren estas situaciones. “Desconocen si sus seguros cubren estas situaciones“ Carlos decidió compensar directamente a sus clientes por las noches que no pudieron disfrutar. “Yo lo que he hecho con mis huéspedes es que se lo he compensado. Las noches que no han disfrutado, se las he compensado yo. Luego ya reclamaré a quien corresponda”, argumenta. El impacto, además, no se limita a las reservas que tuvieron que interrumpirse. La incertidumbre sobre la situación de los incendios ha generado nuevas dudas entre quienes tenían previsto viajar hasta esta comarca durante el verano.