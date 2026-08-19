Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
El Tiempo

El tiempo hoy 19 de agosto en España: calor intenso en el este peninsular, con avisos rojos en Valencia y Alicante

  • Se esperan fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de viento y granizo en el nordeste
  • Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El tiempo hoy 19 de agosto en España
Unos turistas se resguardan del calor en Córdoba EFE/ Rafa Alcaide
RTVE.es

El miércoles será un día de calor intenso en el este y parte del centro y sur de la península Ibérica. Se superarán los 36 grados en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana, pudiendo superarse los 40 grados en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción diaria.

Por ello, la Aemet ha emitido un aviso rojo —peligro extraordinario— para todo el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante por temperaturas que pueden superar los 44 °C.

Más allá del este, las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada. Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente.

Máximas este miércoles

Máximas este miércoles EL TIEMPO TVE

Ambiente inestable en puntos del norte y este

La aproximación de aire relativamente frío en altura dejará un ambiente algo más inestable en puntos de la mitad norte y del tercio este, si bien seguirá dominando la estabilidad en la mayor parte de la península. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico y algunas nubes bajas matinales en los litorales de Andalucía.

A partir del mediodía, se espera el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular, con posibles chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste, sin descartarse en los sistemas Béticos, Ibérico, Cordillera Cantábrica y zonas aledañas. Las tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas.

Viento del suroeste en general, flojo o moderado. Será del norte o noroeste, rolando a oeste en el Cantábrico y Galicia, más intenso en los litorales de esta última. En el litoral del mar de Alborán y Estrecho soplará el viento de poniente moderado, con algunos intervalos fuertes, y en el tercio este y Baleares, del sur, también moderado. Viento del oeste flojo a moderado en el interior. En Canarias, volverá el alisio, moderado.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es

Es noticia: