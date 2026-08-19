El tiempo hoy 19 de agosto en España: calor intenso en el este peninsular, con avisos rojos en Valencia y Alicante
- Se esperan fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de viento y granizo en el nordeste
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El miércoles será un día de calor intenso en el este y parte del centro y sur de la península Ibérica. Se superarán los 36 grados en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana, pudiendo superarse los 40 grados en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción diaria.
Por ello, la Aemet ha emitido un aviso rojo —peligro extraordinario— para todo el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante por temperaturas que pueden superar los 44 °C.
Más allá del este, las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada. Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente.
Ambiente inestable en puntos del norte y este
La aproximación de aire relativamente frío en altura dejará un ambiente algo más inestable en puntos de la mitad norte y del tercio este, si bien seguirá dominando la estabilidad en la mayor parte de la península. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico y algunas nubes bajas matinales en los litorales de Andalucía.
A partir del mediodía, se espera el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular, con posibles chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste, sin descartarse en los sistemas Béticos, Ibérico, Cordillera Cantábrica y zonas aledañas. Las tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas.
Viento del suroeste en general, flojo o moderado. Será del norte o noroeste, rolando a oeste en el Cantábrico y Galicia, más intenso en los litorales de esta última. En el litoral del mar de Alborán y Estrecho soplará el viento de poniente moderado, con algunos intervalos fuertes, y en el tercio este y Baleares, del sur, también moderado. Viento del oeste flojo a moderado en el interior. En Canarias, volverá el alisio, moderado.
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