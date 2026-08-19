El tiempo hoy 19 de agosto en España: calor intenso en el este peninsular, con avisos rojos en Valencia y Alicante

El miércoles será un día de calor intenso en el este y parte del centro y sur de la península Ibérica. Se superarán los 36 grados en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana, pudiendo superarse los 40 grados en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción diaria.

Por ello, la Aemet ha emitido un aviso rojo —peligro extraordinario— para todo el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante por temperaturas que pueden superar los 44 °C.

Más allá del este, las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada. Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente.

Máximas este miércoles EL TIEMPO TVE