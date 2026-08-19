Granada intenta volver a la normalidad tras una noche en la que se han registrado seis terremotos

Vamos a incorporar la voz de Marí Fran Carazo, alcaldesa de Granada.

Alcaldesa, muy buenos días.

Hola, muy buenos días.

¿Cómo se encuentra la alcaldesa en

Granada han sentido el terremoto de esta noche?

Pues sí que se ha sentido

mucho más leve que el que ocurrió por la mañana y el primero que inició toda

esta serie de la madrugada del día 15 de agosto por

Fueron dos seguidos por la noche, pero sí que lo hemos notado también

¿Cómo lo llevan, alcaldesa?

Que nos estaba contando ahora nuestra compañera Isabel Morillo que hay muchas

personas, sobre todo

mayores que claro tienen mucha ansiedad están muy nerviosos porque no saben si

va a haber más terremotos pero de momento

otra noche más lo han sentido.

Pues sí, la verdad es que lo estamos viviendo con enorme preocupación

la verdad es que siempre se recurre a que hemos vivido otros episodios en

nuestra ciudad

el último y más reciente fue en 2021 y también fue una serie larga con

numerosas repeticiones

que se denominó enjambre sísmico pero siempre pues se pasa mal y el susto

desde

luego pues es importante de ahí que bueno que la primera tarea que nos

corresponde pues es llamar a la tranquilidad

ya la calma sabiendo que es difícil pedir en estos momentos esto

especialmente bueno pues a las

personas más mayores aquellos que viven solos pero estamos llamando a la

tranquilidad hemos favorecido

también un teléfono de la mano de la Junta de Andalucía para atención

psicológica, para poder

expresar ese miedo que en las ocasiones, sobre todo de los

movimientos, se pasa por ello.

También hemos abierto una oficina desde el ayuntamiento

para atender al ciudadano de forma directa, para todos los afectados.

Sobre todo estamos recibiendo

muchas dudas respecto a las llamadas de los seguros en aquellas casas que han

surgido grietas

o cualquier desperfecto vamos a incrementar a partir de hoy también el

horario por la tarde

ante la demanda tan importante y por las centralitas del ayuntamiento, de la

policía local, de los bomberos

están desbordadas ayer más de 570 llamadas y 1.200, 300

servicios de atenciones directas luego bueno incrementando también todos los

servicios municipales, a pesar del periodo estival, de las vacaciones, por

la situación

de emergencia. Mucha presencia también en la calle

policial y atendiendo y trasladando

esa tranquilidad. Lo importante es estar bien informado

por los cautores oficiales,

eso también lo estamos repitiendo y repitiendo, y también conocer bien

las medidas de autoprotección.

Yo creo que eso es muy importante para que ante un nuevo temblor,

saber todos lo que tenemos que hacer.

Es importante no salir a la calle, que ayer por la mañana también veíamos como

de forma inmediata

bueno, pues la tendencia es salir a la calle y buscar espacios libres, pero lo

difícil es

situarse debajo de la línea de los edificios ante esos desprendimientos

que se han producido hoy

que estamos evaluando todas las viviendas para garantizar la seguridad

y

evitar nuevos desprendimientos.

Al hilo de esto, alcaldesa, ¿cuándo creen que podrán tener una estimación

de las viviendas de los edificios

que han resultado dañados?

Claro, por el terremoto de ayer, de hace 24 horas.

Habría que ver cómo se han visto afectado por

el resto de réplicas

Claro, ayer nos sorprendió evaluando los daños del terremoto del día 15

y justo se incorporó esos nuevos temblores, los dos importantes de la

mañana y todas sus réplicas y de nuevo pues estamos evaluando a

aquellos edificios que ya detectamos que habían tenido problemas esta

misma mañana, por ejemplo, volvemos a evaluar, tras los terremotos de ayer,

el estadio de los Cármenes,

Tenemos partido de fútbol del Granada el lunes con el terremoto del día 15.

No se detectó ningún daño

estructural, también debo decir que en ningún edificio son daños estructurales

de una magnitud importante, luego en

Granada también nuestra construcción ha resistido.

Tenemos un código técnico de hace años

que precisamente por ser una ciudad con fallas y proclive a movimientos

sísmicos,

es más robusto, está fortalecido.

Hoy volvemos a revisar con bomberos y con técnicos municipales

y con los colegios profesionales de aparejadores y de arquitectos que nos

están ayudando de forma voluntaria

ante todas las reclamaciones y atenciones que tenemos que hacer.

El campo de fútbol, también el Palacio

de Deportes porque juega el baloncesto.

Bueno, hay que revisar de nuevo lo que ya revisamos a partir

del día 15 y ante los nuevos movimientos, incluso los de esta noche,

las evaluaciones son constantes y

las llamadas se siguen repitiendo.

Ayer le escuchaba a usted en una comparecencia de prensa, decía, es que

llueve sobremojado

decía después del terremoto.

Es que claro, hubo un terremoto en la noche del viernes al sábado

más el de ayer, más los que han sentido esta noche.

Y además ayer, alcaldesa, veíamos a los vecinos del

barrio del Zahidín, el que más ha sentido, el más afectado por el

terremoto, cogieron las maletas y marcharon a casa de

familiares o a segundas residencias, precisamente porque entiendo que tienen

el miedo metido en el cuerpo

Pues sí, la sensación, desde luego, es de impotencia

Lo decía muy bien Isabel, parece mentira pero no se puede predecir.

Tenemos un comité asesor que ayer tuvimos una nueva

reunión para coordinar los grupos y fuerzas de seguridad del estado pues

toda la información

las actuaciones y forma parte del mismo el grupo de expertos del instituto que

valora..

los sismos que depende de la universidad de granada y los expertos

nos lo volvían a decir no se puede

predecir, es complicado.

La predicción viene por el examen de series que han ocurrido en otros

momentos, en otras ocasiones, pero esta serie no se reproduce exactamente

igual, no lo está haciendo

que en 2021 o en otros momentos, como en el 56.

Por tanto, lo que tenemos

es que esperar, autoprotegernos, cuidarnos, evitar desplazamientos,

evitar salidas

y desde luego llamar a esa tranquilidad, que es lo que nos

corresponde hacer en estas

horas y en estos momentos.

Es importantísimo que respondan ante un terremoto con tranquilidad

Lo subrayaba ayer el consejero Antonio Sanz que decía que buena parte de las

personas que habían tenido algún

problema, alguna caída, era por el nerviosismo.

Háganse cargo de la situación, empieza a temblar la tierra, salen corriendo,

y a veces en esas caídas es donde pueden resultar heridos

Alcaldesa, quédense un minutito más con nosotros, que estamos viendo a la

policía municipal actuar desde muy primera hora en Granada,

precisamente acordonando edificios y viendo dónde puede haber ciertos daños.

Un segundito, quédense con nosotros.

Adelante,

Renata. Sí, seguimos en el barrio granadino del

Zaidín, uno de los que ha sufrido más las sacudidas de esos terremotos y ayer

Adelante,

la policía

comercios de esta zona a cerrar.

Veis esa farmacia ahí.

Y hoy acabamos de ver cómo la policía local ha vuelto.

Estáis viendo a los agentes,

cómo continúan acordonando toda esta zona porque había algunos comercios que

habían abierto.

Se están asegurando

...que todos estos negocios están cerrados...

...para evitar que nuevas réplicas..

...puedan provocar más daños...

...decimos que justo aquí atrás...

...se cayó parte de la cornisa de este edificio..

y destrozó varios coches.

Hemos parado a Miguel, el ex propietario de esta panadería que veis

justo aquí atrás.

Toda la

esquina está acordonada.

Miguel, tú has llegado esta mañana, te has encontrado el precinto, no puedes

abrir

No, no, no, nos han dicho que no podemos abrir en un principio y nos han

dado permiso para coger lo imprescindible y salir

Y ya veremos, ya nos valorarán a lo largo del día.

Hoy, miércoles, tenéis que mantenerlo cerrado

de hecho te estamos viendo cómo estás cogiendo de la panadería, lo vamos a

enseñar, todo el producto, los panes, metiéndolo

...y te lo llevas a otras tiendas que de aquí que sí puedes abrirlas

la mente totalmente lo más imprescindible y lo que no está en

congelación y demás y no tenemos más negocios

por lo repartimos por otro negocio y las pérdidas sean las mínimas posibles

Bueno, es lo que toca, ¿no?

¿Estáis en el barrio del Zaidín?

¿Estáis bien? Sí, sí, estamos bien...

...o principalmente es que no haya habido..

daños personales y eso es lo principal.

Lo demás es todo económico, da igual

¿Y la panadería ha sufrido daños?

Tiene alguna grieta por dentro y tal, pero no, poca cosa, no es mucho.

Pues esta es la situación ahora mismo en el

barrio del Zairir. En toda esta zona están precintadas las

aceras y los negocios.

Todos los comercios hoy no van

a poder abrir. Estábamos comentando, alcaldesa, aquí

en Plató, que es que justo ayer fue

comenzar el terremoto, Isa, y de repente se paró todo, pero actividades

en centros sanitarios,

en dependencias municipales...

¿Le quiere plantear una duda Isabel Morillo, alcaldesa?

Sí, alcaldesa, muy buenos días

Ayer se cerraron todos los edificios municipales...

...diputación también cerró sus dependencias..

...el Servicio Andaluz de Salud desprogramó toda su actividad...

...hoy, ¿qué pasa? ¿Hoy sigue todo cerrado o

se retoma la actividad normal?

¿Qué deben de saber los ciudadanos al respecto?

Hoy retomamos la actividad normal, tanto en la infraestructura sanitaria

como en los edificios municipales

Principalmente ayer fue para hacer una evaluación de los propios edificios de

su estado

y salvo el centro de salud del Zaidín, que sí que está cerrado,

porque ha tenido numerosos desperfectos, el resto vuelve a

normalizar su actividad y

también los edificios municipales, incluso la gambra va a abrir en unos

minutos su visita pública

No se podrá visitar el entorno de la Alcazaba, pero sí se abre de nuevo y se

recupera la normalidad en la

Alhambra. Bueno, yo creo que hay que recuperar

esa normalidad.

Lo primero ayer era hacer una evaluación del

estado de los edificios, precisamente por llover sobremojado, como decíamos,

porque ya teníamos

detectadas algunas grietas, algún movimiento, y entonces lo primero es

garantizar la seguridad

Vamos a ir recuperando esa normalidad.

De momento se está cumpliendo también lo que ayer nos dijeron los expertos,

alguna réplica de menor intensidad fueron las que se produjeron por la

noche y también de muy corta

duración. Lo que esperamos es que esta serie

termina y podamos recuperar la normalidad cuanto antes

Pero desde la garantía de que hemos resistido la Alhambra, también de nuevo

a lo largo de la historia has sentido

otros temblores y resiste, así como las edificaciones de la ciudad,

ninguna con daño estructural importante y ahora después de la evaluación pues

toca someter

arreglos todos esos edificios y recuperar la normalidad entre todos

Alcaldesa, fíjese que ayer cuando se registró otro temblor estaba hablando

usted con nuestra compañera Ana

Sambual, a la que tengo justo aquí a mi ladito, le quería trasladar también

otra duda, alcaldesa.

Sí, alcaldesa, hablábamos

y casi después de despedirla me dicen, otro terremoto este de 3,3, me contaba

usted

Al colgar. Sí, sí, que había muchas personas

desplazadas y que sobre todo entre los mayores había..

cierta ansiedad y que tenían psicólogos atendiéndolos ahora mismo cuántas

personas se han

desplazado de su lugar habitual de residencia y después de esta noche se

prevén desplazar a más?

Bueno, nosotros evacuaciones en Granada Capital solo hemos realizado dos

evacuaciones de dos personas

mayores del barrio del Zainín, de Santa Adela, por las condiciones en las que

se encontraba

su vivienda de grietas que ya tenían una importancia mayor exclusivamente

dos personas. En el día de hoy seguimos realizando

evaluaciones en viviendas,

no se descarta el tener que evacuar a alguna persona más, lo hemos hecho al

albergue de la

Junta de Andalucía, de Inturjoven, a los que también tengo que agradecer esa

disposición de los recursos

los recursos. Si sé que en Las Gavias se han tenido

Sí sé que en Las Gavias se han tenido que evacuar un número más importante de

que evacuar un número más importante de vecinos, que también están en el

vecinos, que también

están en el albergue de Intul Joven, en tanto, se revisen sus viviendas y se

albergue de un tur joven, en tanto, bueno, pues se revisen sus viviendas y

se pueda garantizar apuntalando la seguridad de las mismas.

pueda garantizar a

Luego, de momento, en Granada, eso es lo que se ha producido.

Pero

sí muchas familias han decidido, bueno, pues pasar la noche en espacios

públicos, en parques

de ahí que hemos tenido una presencia policial mayor hemos reforzado la

patrulla también de esta

noche para acompañar, para estar presente, ante el miedo de no querer

regresar a sus viviendas

también hablando con esas familias, trasladándoles la importancia

de si sus viviendas no han sido dañadas en su estructura es el sitio más seguro

donde uno puede estar y donde

se puede proteger si se repite una réplica.

Yo creo que esto hay que seguir diciéndolo

compartiendo desde los cauces y los canales oficiales, ofreciendo esa

información

Las viviendas son seguras y no han sufrido daños estructurales de

importancia y en este momento se ha

evaluaciones son las que estamos realizando con veros con nuestros

servicios municipales de urbanismo y también

con los arquitectos y aparejadores que nos están ayudando de forma voluntaria

a sus colegios profesionales

Luego lo primero, garantizar la seguridad de las viviendas, explorando

esas grietas que se han podido producir y es el sitio

más seguro en caso de repetirse un movimiento sísmico

gracias por su calma sobre todo en estos momentos de tantísimo

nerviosismo, especialmente para la

población mayor allí en Granada.

Seguimos en contacto, esperemos que no haya

un temblor más y que los vecinos puedan regresar a su casa.

Nosotros también estamos deseando ir a Granada para

admirar esa belleza.

Que vaya todo muy bien, alcaldesa.

Aquí les esperamos.

Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte