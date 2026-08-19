Granada intenta volver a la normalidad tras una noche en la que se han registrado seis terremotos
- Desde el pasado viernes, la provincia asiste a una serie sísmica con constantes terremotos
- Las evaluaciones de los daños están en marcha
Granada trata de recuperar la normalidad este miércoles tras una noche en la que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades en la ciudad y su área metropolitana, que se suman al seísmo de magnitud 3,4 que sacudió la zona a última hora del martes. Aunque las autoridades instan a mantener la calma, decenas de vecinos han pasado la noche en la calle ante el temor a que esta serie sísmica que empezó el pasado viernes traiga nuevos temblores.
Tras el seísmo registrado a las 22:35 del martes con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares, la vertiente sur de la Vega de Granada ha sentido otros dos temblores, uno de 1,7 y otro de 1,8, que han afectado a las localidades de La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas. Más tarde, entre las 4:07 y las 5:43 horas, se han sentido otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de magnitud entre 1,6 y 2,5.
La alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sábada, ha asegurado en el Canal 24 Horas que "los temblores no cesan", aunque sean de "menor intensidad" y que en su municipio crece la "incertidumbre" y el "miedo". "Los enjambres sísmicos —varios terremotos seguidos en un área específica durante un periodo de tiempo corto— es lo que tienen, que como son constantes, existe el temor a que haya uno de mayor intensidad", ha dicho la alcaldesa, que ha reiterado la información trasladada por los sismólogos sobre que "todo va a ir parando un poco".
Cuando estos temblores se producen de noche, asegura Merinda, el "susto" es mayor, ha lamentado la alcaldesa, que cree que las informaciones sobre los seísmos recientes registrados en países como Venezuela y Colombia, con "grandes daños y víctimas mortales", también provocan "más ansiedad" a los vecinos granadinos.
Evaluaciones en marcha
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha llamado a la "tranquilidad y la calma" en una entrevista en el Canal 24 Horas en la que ha asegurado que el terremoto del martes les pilló evaluando los daños producidos por el seísmo anterior. Pese a ello, la alcaldesa ha afirmado que ningún edificio presenta por ahora "daños estructurales" y ha reiterado a la ciudadanía que "si la vivienda no ha sido dañada, ese es el sitio más seguro si se repite una réplica".
Asimismo ha lamentado que, aunque parezca "mentira", los especialistas aseguran que estos terremotos "no se pueden predecir". "Los expertos nos volvían a decir (en una reunión de evaluación) que es muy complicado, la predicción viene por el examen de series que se hayan reproducido anteriormente, pero esta serie no se ha producido como otras veces", ha explicado. Aunque en la capital granadina solo se han producido dos evacuaciones, decenas de vecinos han preferido dormir en la calle ante el temor a nuevos temblores, por lo que se ha elevado la presencia policial.
Este tipo de temblores no son una anomalía en Granada, situada en el límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana, lo que la convierte en la zona con mayor peligrosidad de la península. De hecho, desde el año 2002 todas las construcciones que se realicen en la ciudad deben cumplir con el decreto nacional de construcción sismo-resistente.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, también ha hecho un llamamiento a la "calma" y ha instado a seguir las recomendaciones. "Hay que convivir con esta situación que, efectivamente, produce incertidumbre, pero estamos viendo que Granada y sus municipios esta aguantando bien a nivel estructural", ha dicho Fernández, que ha dicho estar en contacto permanente con los Ayuntamientos afectados.
Vamos a incorporar la voz de Marí Fran Carazo, alcaldesa de Granada.
Alcaldesa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra la alcaldesa en
Granada han sentido el terremoto de esta noche?
Pues sí que se ha sentido
mucho más leve que el que ocurrió por la mañana y el primero que inició toda
esta serie de la madrugada del día 15 de agosto por
Fueron dos seguidos por la noche, pero sí que lo hemos notado también
¿Cómo lo llevan, alcaldesa?
Que nos estaba contando ahora nuestra compañera Isabel Morillo que hay muchas
personas, sobre todo
mayores que claro tienen mucha ansiedad están muy nerviosos porque no saben si
va a haber más terremotos pero de momento
otra noche más lo han sentido.
Pues sí, la verdad es que lo estamos viviendo con enorme preocupación
la verdad es que siempre se recurre a que hemos vivido otros episodios en
nuestra ciudad
el último y más reciente fue en 2021 y también fue una serie larga con
numerosas repeticiones
que se denominó enjambre sísmico pero siempre pues se pasa mal y el susto
desde
luego pues es importante de ahí que bueno que la primera tarea que nos
corresponde pues es llamar a la tranquilidad
ya la calma sabiendo que es difícil pedir en estos momentos esto
especialmente bueno pues a las
personas más mayores aquellos que viven solos pero estamos llamando a la
tranquilidad hemos favorecido
también un teléfono de la mano de la Junta de Andalucía para atención
psicológica, para poder
expresar ese miedo que en las ocasiones, sobre todo de los
movimientos, se pasa por ello.
También hemos abierto una oficina desde el ayuntamiento
para atender al ciudadano de forma directa, para todos los afectados.
Sobre todo estamos recibiendo
muchas dudas respecto a las llamadas de los seguros en aquellas casas que han
surgido grietas
o cualquier desperfecto vamos a incrementar a partir de hoy también el
horario por la tarde
ante la demanda tan importante y por las centralitas del ayuntamiento, de la
policía local, de los bomberos
están desbordadas ayer más de 570 llamadas y 1.200, 300
servicios de atenciones directas luego bueno incrementando también todos los
servicios municipales, a pesar del periodo estival, de las vacaciones, por
la situación
de emergencia. Mucha presencia también en la calle
policial y atendiendo y trasladando
esa tranquilidad. Lo importante es estar bien informado
por los cautores oficiales,
eso también lo estamos repitiendo y repitiendo, y también conocer bien
las medidas de autoprotección.
Yo creo que eso es muy importante para que ante un nuevo temblor,
saber todos lo que tenemos que hacer.
Es importante no salir a la calle, que ayer por la mañana también veíamos como
de forma inmediata
bueno, pues la tendencia es salir a la calle y buscar espacios libres, pero lo
difícil es
situarse debajo de la línea de los edificios ante esos desprendimientos
que se han producido hoy
que estamos evaluando todas las viviendas para garantizar la seguridad
y
evitar nuevos desprendimientos.
Al hilo de esto, alcaldesa, ¿cuándo creen que podrán tener una estimación
de las viviendas de los edificios
que han resultado dañados?
Claro, por el terremoto de ayer, de hace 24 horas.
Habría que ver cómo se han visto afectado por
el resto de réplicas
Claro, ayer nos sorprendió evaluando los daños del terremoto del día 15
y justo se incorporó esos nuevos temblores, los dos importantes de la
mañana y todas sus réplicas y de nuevo pues estamos evaluando a
aquellos edificios que ya detectamos que habían tenido problemas esta
misma mañana, por ejemplo, volvemos a evaluar, tras los terremotos de ayer,
el estadio de los Cármenes,
Tenemos partido de fútbol del Granada el lunes con el terremoto del día 15.
No se detectó ningún daño
estructural, también debo decir que en ningún edificio son daños estructurales
de una magnitud importante, luego en
Granada también nuestra construcción ha resistido.
Tenemos un código técnico de hace años
que precisamente por ser una ciudad con fallas y proclive a movimientos
sísmicos,
es más robusto, está fortalecido.
Hoy volvemos a revisar con bomberos y con técnicos municipales
y con los colegios profesionales de aparejadores y de arquitectos que nos
están ayudando de forma voluntaria
ante todas las reclamaciones y atenciones que tenemos que hacer.
El campo de fútbol, también el Palacio
de Deportes porque juega el baloncesto.
Bueno, hay que revisar de nuevo lo que ya revisamos a partir
del día 15 y ante los nuevos movimientos, incluso los de esta noche,
las evaluaciones son constantes y
las llamadas se siguen repitiendo.
Ayer le escuchaba a usted en una comparecencia de prensa, decía, es que
llueve sobremojado
decía después del terremoto.
Es que claro, hubo un terremoto en la noche del viernes al sábado
más el de ayer, más los que han sentido esta noche.
Y además ayer, alcaldesa, veíamos a los vecinos del
barrio del Zahidín, el que más ha sentido, el más afectado por el
terremoto, cogieron las maletas y marcharon a casa de
familiares o a segundas residencias, precisamente porque entiendo que tienen
el miedo metido en el cuerpo
Pues sí, la sensación, desde luego, es de impotencia
Lo decía muy bien Isabel, parece mentira pero no se puede predecir.
Tenemos un comité asesor que ayer tuvimos una nueva
reunión para coordinar los grupos y fuerzas de seguridad del estado pues
toda la información
las actuaciones y forma parte del mismo el grupo de expertos del instituto que
valora..
los sismos que depende de la universidad de granada y los expertos
nos lo volvían a decir no se puede
predecir, es complicado.
La predicción viene por el examen de series que han ocurrido en otros
momentos, en otras ocasiones, pero esta serie no se reproduce exactamente
igual, no lo está haciendo
que en 2021 o en otros momentos, como en el 56.
Por tanto, lo que tenemos
es que esperar, autoprotegernos, cuidarnos, evitar desplazamientos,
evitar salidas
y desde luego llamar a esa tranquilidad, que es lo que nos
corresponde hacer en estas
horas y en estos momentos.
Es importantísimo que respondan ante un terremoto con tranquilidad
Lo subrayaba ayer el consejero Antonio Sanz que decía que buena parte de las
personas que habían tenido algún
problema, alguna caída, era por el nerviosismo.
Háganse cargo de la situación, empieza a temblar la tierra, salen corriendo,
y a veces en esas caídas es donde pueden resultar heridos
Alcaldesa, quédense un minutito más con nosotros, que estamos viendo a la
policía municipal actuar desde muy primera hora en Granada,
precisamente acordonando edificios y viendo dónde puede haber ciertos daños.
Un segundito, quédense con nosotros.
Adelante,
Renata. Sí, seguimos en el barrio granadino del
Zaidín, uno de los que ha sufrido más las sacudidas de esos terremotos y ayer
Adelante,
la policía
comercios de esta zona a cerrar.
Veis esa farmacia ahí.
Y hoy acabamos de ver cómo la policía local ha vuelto.
Estáis viendo a los agentes,
cómo continúan acordonando toda esta zona porque había algunos comercios que
habían abierto.
Se están asegurando
...que todos estos negocios están cerrados...
...para evitar que nuevas réplicas..
...puedan provocar más daños...
...decimos que justo aquí atrás...
...se cayó parte de la cornisa de este edificio..
y destrozó varios coches.
Hemos parado a Miguel, el ex propietario de esta panadería que veis
justo aquí atrás.
Toda la
esquina está acordonada.
Miguel, tú has llegado esta mañana, te has encontrado el precinto, no puedes
abrir
No, no, no, nos han dicho que no podemos abrir en un principio y nos han
dado permiso para coger lo imprescindible y salir
Y ya veremos, ya nos valorarán a lo largo del día.
Hoy, miércoles, tenéis que mantenerlo cerrado
de hecho te estamos viendo cómo estás cogiendo de la panadería, lo vamos a
enseñar, todo el producto, los panes, metiéndolo
...y te lo llevas a otras tiendas que de aquí que sí puedes abrirlas
la mente totalmente lo más imprescindible y lo que no está en
congelación y demás y no tenemos más negocios
por lo repartimos por otro negocio y las pérdidas sean las mínimas posibles
Bueno, es lo que toca, ¿no?
¿Estáis en el barrio del Zaidín?
¿Estáis bien? Sí, sí, estamos bien...
...o principalmente es que no haya habido..
daños personales y eso es lo principal.
Lo demás es todo económico, da igual
¿Y la panadería ha sufrido daños?
Tiene alguna grieta por dentro y tal, pero no, poca cosa, no es mucho.
Pues esta es la situación ahora mismo en el
barrio del Zairir. En toda esta zona están precintadas las
aceras y los negocios.
Todos los comercios hoy no van
a poder abrir. Estábamos comentando, alcaldesa, aquí
en Plató, que es que justo ayer fue
comenzar el terremoto, Isa, y de repente se paró todo, pero actividades
en centros sanitarios,
en dependencias municipales...
¿Le quiere plantear una duda Isabel Morillo, alcaldesa?
Sí, alcaldesa, muy buenos días
Ayer se cerraron todos los edificios municipales...
...diputación también cerró sus dependencias..
...el Servicio Andaluz de Salud desprogramó toda su actividad...
...hoy, ¿qué pasa? ¿Hoy sigue todo cerrado o
se retoma la actividad normal?
¿Qué deben de saber los ciudadanos al respecto?
Hoy retomamos la actividad normal, tanto en la infraestructura sanitaria
como en los edificios municipales
Principalmente ayer fue para hacer una evaluación de los propios edificios de
su estado
y salvo el centro de salud del Zaidín, que sí que está cerrado,
porque ha tenido numerosos desperfectos, el resto vuelve a
normalizar su actividad y
también los edificios municipales, incluso la gambra va a abrir en unos
minutos su visita pública
No se podrá visitar el entorno de la Alcazaba, pero sí se abre de nuevo y se
recupera la normalidad en la
Alhambra. Bueno, yo creo que hay que recuperar
esa normalidad.
Lo primero ayer era hacer una evaluación del
estado de los edificios, precisamente por llover sobremojado, como decíamos,
porque ya teníamos
detectadas algunas grietas, algún movimiento, y entonces lo primero es
garantizar la seguridad
Vamos a ir recuperando esa normalidad.
De momento se está cumpliendo también lo que ayer nos dijeron los expertos,
alguna réplica de menor intensidad fueron las que se produjeron por la
noche y también de muy corta
duración. Lo que esperamos es que esta serie
termina y podamos recuperar la normalidad cuanto antes
Pero desde la garantía de que hemos resistido la Alhambra, también de nuevo
a lo largo de la historia has sentido
otros temblores y resiste, así como las edificaciones de la ciudad,
ninguna con daño estructural importante y ahora después de la evaluación pues
toca someter
arreglos todos esos edificios y recuperar la normalidad entre todos
Alcaldesa, fíjese que ayer cuando se registró otro temblor estaba hablando
usted con nuestra compañera Ana
Sambual, a la que tengo justo aquí a mi ladito, le quería trasladar también
otra duda, alcaldesa.
Sí, alcaldesa, hablábamos
y casi después de despedirla me dicen, otro terremoto este de 3,3, me contaba
usted
Al colgar. Sí, sí, que había muchas personas
desplazadas y que sobre todo entre los mayores había..
cierta ansiedad y que tenían psicólogos atendiéndolos ahora mismo cuántas
personas se han
desplazado de su lugar habitual de residencia y después de esta noche se
prevén desplazar a más?
Bueno, nosotros evacuaciones en Granada Capital solo hemos realizado dos
evacuaciones de dos personas
mayores del barrio del Zainín, de Santa Adela, por las condiciones en las que
se encontraba
su vivienda de grietas que ya tenían una importancia mayor exclusivamente
dos personas. En el día de hoy seguimos realizando
evaluaciones en viviendas,
no se descarta el tener que evacuar a alguna persona más, lo hemos hecho al
albergue de la
Junta de Andalucía, de Inturjoven, a los que también tengo que agradecer esa
disposición de los recursos
los recursos. Si sé que en Las Gavias se han tenido
Sí sé que en Las Gavias se han tenido que evacuar un número más importante de
que evacuar un número más importante de vecinos, que también están en el
vecinos, que también
están en el albergue de Intul Joven, en tanto, se revisen sus viviendas y se
albergue de un tur joven, en tanto, bueno, pues se revisen sus viviendas y
se pueda garantizar apuntalando la seguridad de las mismas.
pueda garantizar a
Luego, de momento, en Granada, eso es lo que se ha producido.
Pero
sí muchas familias han decidido, bueno, pues pasar la noche en espacios
públicos, en parques
de ahí que hemos tenido una presencia policial mayor hemos reforzado la
patrulla también de esta
noche para acompañar, para estar presente, ante el miedo de no querer
regresar a sus viviendas
también hablando con esas familias, trasladándoles la importancia
de si sus viviendas no han sido dañadas en su estructura es el sitio más seguro
donde uno puede estar y donde
se puede proteger si se repite una réplica.
Yo creo que esto hay que seguir diciéndolo
compartiendo desde los cauces y los canales oficiales, ofreciendo esa
información
Las viviendas son seguras y no han sufrido daños estructurales de
importancia y en este momento se ha
evaluaciones son las que estamos realizando con veros con nuestros
servicios municipales de urbanismo y también
con los arquitectos y aparejadores que nos están ayudando de forma voluntaria
a sus colegios profesionales
Luego lo primero, garantizar la seguridad de las viviendas, explorando
esas grietas que se han podido producir y es el sitio
más seguro en caso de repetirse un movimiento sísmico
gracias por su calma sobre todo en estos momentos de tantísimo
nerviosismo, especialmente para la
población mayor allí en Granada.
Seguimos en contacto, esperemos que no haya
un temblor más y que los vecinos puedan regresar a su casa.
Nosotros también estamos deseando ir a Granada para
admirar esa belleza.
Que vaya todo muy bien, alcaldesa.
Aquí les esperamos.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte
Las evaluación sobre los daños causados por los seísmos continúan a medida que se registras nuevas réplicas. "Las evaluaciones constantes y las llamadas se siguen repitiendo", ha indicado Carazo.
La alcaldesa de Granada también ha informado de que este miércoles la ciudad retoma la actividad "normal" de las instituciones y los servicios sanitarios, interrumpidos el martes en algunos puntos, con excepción del centro de salud de Zaidín, cuyo edificio sí presenta desperfectos. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ya había informado poco antes de que todos los centros de salud de la provincia permanecen abiertos y la actividad asistencial, también hospitalaria, recupera su funcionamiento habitual.
Carazo también ha confirmado la reapertura al público de la Alhambra con todo su recorrido habitual con excepción de la Alcazaba y con los itinerarios por los Palacios Nazaríes y el Generalife adaptados para garantizar la seguridad. La dirección del monumento decidió el martes desalojar parte de las instalaciones con motivo de los terremotos.
Se han sentido seis pero ha habido unos 130
El sismólogo de la Red Sísmica Nacional Carlos González ha explicado en el Canal 24 Horas que "se han sentido unos seis" terremotos, aunque "realmente hubo 130 terremotos desde las doce de la noche" del martes. "La zona siempre ha sido muy activa sísmicamente y es normal que de vez en cuando ocurran terremotos, lo que pasa es que ahora son muchos y muy frecuentes", ha añadido el sismólogo, que asegura que "la mayoría de daños son cascotes de fachadas". Sin embargo, como ha habido nuevos temblores, las evaluaciones continúan y "habrá que ver si son estructurales".
Además, González ha hablado del seísmo registrado a las 22:35 del martes en Ogíjares, con epicentro a 0 kilómetros de profundidad, para explicar que el temblor se siente más cuanto más cerca de la superficie se produce. "La tierra se ha movido y ese movimiento ha sido muy superficial, no podemos asegurar que sea cero como tal, pero está entre cero y un kilómetro", ha dicho.
Así amanece hoy Granada, Carlos González es sismólogo, sismólogo de la
Red Sísmica Nacional..
Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué sabemos de estos seis terremotos
más que
se han registrado en Granada desde ayer pasada a las 10 de la noche?
alguno más, y realmente ha habido como unos 130 terremotos desde las 12 de
Bueno, se han sentido unos seis, a lo mejor
ayer.
O sea que ha habido unos cuantos terremotos.
Entiendo que esté la gente
preocupada allí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí
abajo, Carlos, para que de repente haya ciento
y pico terremotos, 65, y en un instante te preguntaré por uno de ellos en
concreto que tiene el epicentro
a cero kilómetros. ¿Qué sucede debajo de la tierra en
Granada?
¿Qué sabemos?
época,
histórica de varios terremotos muy dañinos entonces es normal que de vez
en cuando ocurran
terremotos. Lo que ocurre es que ahora mismo,
claro, la población ha sentido muchos terremotos y
muy frecuentemente, entonces está preocupada.
Vemos todos los daños que hay que
la gran mayoría son cascotes de fachadas y demás había que saber nos
tendrán
que decir porque fuimos a evaluar el sábado allí pero como ha habido más
terremotos ha habido otro otro
4,2 ayer también, ha habido varios, pues vemos que hay más daños, pero
habrá que saber si son estructurales
también. ¿Qué significa que el epicentro de un
terremoto como el que se ha detectado esta madrugada
en Ojíjares esté a cero kilómetros de profundidad?
Pues que la
tierra se ha movido y ese movimiento ha sido muy superficial.
No podemos asegurar que sea cero como tal,
pero está entre cero y un kilómetro las fallas que se han movido, la tierra que
se ha movido
Las fallas son rupturas en el terreno, se va acumulando tensión y hay un
momento que no aguanta más la tierra
y se mueve una sobre la otra se separan se juntan o se mueven vale
en este caso. Y eso es lo que ha ocurrido.
Cada vez que se mueve la tierra genera esas ondas que
se aprecian en forma de terremoto en forma de ese movimiento en el
suelo. Y esto supone, Carlos, que aunque el
terremoto sea de una intensidad de 3,4, puede sentirse
mucho más que si ese epicentro del seísmo estuviese más
profundamente en la Tierra
Claro, hace unos años hubo un terremoto bastante peculiar de una magnitud de 7,
más o menos, en Granada.
Lo que ocurre es que eran 600
kilómetros de profundidad, es un caso bastante raro, no es muy normal en el
mundo
y ese terremoto por ejemplo se sintió con una intensidad 2 un ligero
movimiento mucho menos
que lo que estamos viendo ahora en las imágenes entonces cuanto más profundo
sea esas ondas
tienen que atravesar esos 600 kilómetros en el caso que comentaba y
se van atenuando cuando está
a cero kilómetros pues es que las ondas ya están ahí vale entonces no se
atenúan y
la gente lo nota y los edificios lo notan o sea en cuanto más superficial
es más sencillo
que tenga efectos. Quédate con nosotros Carlos, una de las
atenúan y la gente lo nota y los edificios lo notan.
O sea, cuanto más superficial es más sencillo que tenga efectos.
Quédate con nosotros, Carlos.
Una de las localidades que ha temblado esta noche es Armilla, que está a
localidades que ha temblado esta noche es a
La provincia de Granada vivió su primer temblor el pasado viernes y, desde entonces, ha sido sacudida por una serie de terremotos que ha registrado dos eventos principales: el del 15 de agosto en Alhendín, de magnitud 4,8; y el del martes en Gójar, de la misma magnitud. El Ayuntamiento de Granada pasó el martes de fase de preemergencia a fase emergencia, situación operativa 1, después de que los últimos temblores dejaran tres heridos leves que tuvieron que ser hospitalizados; además de calles cortadas por la caída de cascotes.