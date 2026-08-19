María Guardiola, increpada por los evacuados del incendio en Las Hurdes: "El alcalde y la presidenta no hacen nada"

La visita de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a los vecinos evacuados tras el incendio que ha asolado Las Hurdes se ha convertido en un escenario de tensión y desgarro emocional. Con 700 personas evacuadas de diez municipios diferentes, los vecinos de las alquerías de Nuñomoral han aprovechado el encuentro en Pinofranqueado para trasladar su indignación por la gestión de la emergencia. Entre lágrimas y gritos, los damnificados describen una situación de caos durante las primeras horas del desalojo.

El malestar de los vecinos se centra en la falta de información y la descoordinación durante las evacuaciones. "Nos dejaron tirados en la gasolinera de Vegas", denunciaba una vecina visiblemente afectada, quien añadía que han pasado "cuatro horas en una gasolinera esperando sin saber nada". La situación médica ha sido uno de los puntos más críticos: "Nos han sacado de las casas y yo no he podido ni recoger siquiera toda mi medicación correctamente", lamentaba otro de las evacuados ante la mirada de la presidenta.

Aunque los servicios sociales y algunos ayuntamientos han intentado paliar la situación, los vecinos denunciaban fallos graves en el suministro de fármacos específicos. "A mí la medicación que se me ha traído... me tuve que aguantar con una de 15 y yo no puedo estar tomando hoy otra vez la de 15", explicaba una afectada, criticando que, mientras otros pueblos han ayudado, el suyo no ha hecho acto de presencia.

El vacío de las autoridades locales La mayor parte de las críticas no se han dirigido directamente a la Junta, sino a las autoridades locales, especialmente al alcalde de Nuñomoral, Vidal Iglesias Rodríguez (PP). "¿Dónde está el alcalde?", preguntaban con insistencia los vecinos, asegurando que no había dado la cara en todo el día. En ese instante se produce el momento de mayor tensión cuando, en medio de los reproches por la gestión local, un vecino lanzaba un ataque directo afirmando que "la presidenta no hace nada". Ante esta acusación, María Guardiola ha reaccionado de inmediato para defender su gestión y su presencia en la zona afectada: "Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta", ha replicado tajante, desmarcándose de la ausencia del regidor municipal al añadir que "yo no sé dónde está el alcalde". Visiblemente firme en su postura, Guardiola ha subrayado que su prioridad era el contacto directo con los damnificados, asegurando que "vengo a ver a los vecinos que son los que me importan" y ha zanjado la crítica recordando que su labor principal en esta crisis es "la salvaguarda de las vidas humanas y es lo que estamos haciendo desde el minuto uno".