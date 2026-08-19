El Ejército israelí abre una investigación por el asesinato a manos de sus tropas de la niña palestina Hind Rajab

El Ejército israelí ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación penal interna sobre los asesinatos a manos de sus tropas de la niña palestina Hind Rajab, de cinco años, en enero de 2024 y de 15 trabajadores humanitarios en el ataque a un convoy de ambulancias en marzo de 2025, ambos en la Franja de Gaza. Sin embargo, ha descartado investigar el asesinato de los miembros de la ONG World Central Kitchen en abril de 2024 (del cocinero español José Andrés) y no lo investigará por no encontrar "sospechas razonables".

Las Fuerzas Armadas israelíes han señalado que la decisión se ha tomado tras las indagaciones realizadas por su Mecanismo de Investigación y Evaluación sobre incidentes relacionados con la muerte de palestinos. "Tras examinar las conclusiones (de la investigación preliminar) y debido a las presuntas deficiencias en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido abrir una investigación penal sobre este incidente", ha dicho el Ejército sobre el caso de Hind Rajab.

"Las conclusiones de la investigación indican que las tropas de las FDI dispararon contra un vehículo que se acercaba a ellas", reconoce el Ejército hebreo que, hasta este momento, había afirmado que no había tropas israelíes en la zona del ataque.

El cadáver de Hind Rajab fue hallado en un coche acribillado a balazos en Gaza varios días después de la última comunicación con la niña de cinco años, que tuvo lugar en una larga llamada de socorro a la Media Luna Roja Palestina. En plena ofensiva israelí en el enclave palestino, la menor intentaba huir del norte de la Franja junto a parte de su familia, entre ellos su prima de 15 años, Layan Hadama, quien realizó la primera llamada y explicó a los trabajadores humanitarios que ella y su familia se encontraban dentro de un coche cerca de un tanque. Sin embargo, el sonido de una explosión cortó la comunicación.

El asesinato de Hind Rajab Tras el estruendo fueron los trabajadores de la Media Luna Roja Palestina quienes contactaron, pero al otro lado del teléfono ya solo quedaba la pequeña Hind Rajab. "Ven y llévame", le pidió la menor a la trabajadora de la ONG con la que habló, a quien aseguró que tenía "mucho miedo". Desde la organización, contaron que pasaron horas hablando con Hind, mientras conseguían el permiso del Ejército israelí, necesario para el traslado de una ambulancia entre zonas militares cerradas, algo que puede tardar horas. Una vez conseguido el permiso, dos miembros de su equipo, Yusuf Zeino y Ahmed Al Madhoun, acudieron a rescatar a la niña, pero no volvieron. La Media Luna Roja Palestina no supo nada ni de ellos ni de la niña hasta 12 días más tarde, el 11 de febrero, cuando los cuerpos de los tres fueron hallados en el interior de una ambulancia de la organización atacada por las tropas israelíes en la zona de Tal al Hawa, también al norte de Gaza y cerca del lugar desde el que llamó la familia de Hind. En su momento, la ONG palestina lamentó que "a pesar de la coordinación previa para permitir que la ambulancia llegara al lugar para rescatar a Hind, la ocupación israelí apuntó deliberadamente" al vehículo. La llamada de auxilio de la pequeña Hind quedó registrada y el caso dio la vuelta al mundo, convirtiendo el rostro de la niña en un símbolo de la lucha contra la violencia israelí en territorios palestinos. Hind Rajab dio nombre a una organización belga dedicada a perseguir a soldados israelíes que hayan perpetrado crímenes de guerra para llevarles ante la justicia. Su historia, además, articuló la película de La voz de Hind, que reconstruye su asesinato a partir de las grabaciones de la llamada telefónica a la Media Luna Roja. 01.23 min "La voz de Hind", la historia que emociona desde las entrañas de Palestina

El ataque al convoy humanitario El segundo caso que el Ejército israelí se ha comprometido a investigar es el relativo al ataque contra un convoy humanitario, en el que fueron asesinados 15 médicos y paramédicos miembros de la Media Luna Roja Palestina, la ONU y la Defensa Civil en Gaza. Ocurrió el 15 en marzo de 2025 cerca de la fronteriza Ráfah y, como suele ser habitual, las fuerzas hebreas aseguraron que las muertes correspondían a terroristas y defendió sin ningún tipo de pruebas que seis de los 15 médicos palestinos muertos eran miembros de Hamás. Según la versión israelí, sus soldados dispararon al convoy humanitario formado por ambulancias porque los vehículos circulaban "sin luces" y de manera "sospechosa". Sin embargo, un vídeo publicado por el New York Times del momento del ataque contradijo la versión del Estado hebreo. En él, las ambulancias y el camión de bomberos que las acompañaba iban claramente marcadas y con las luces de emergencia encendidas y los trabajadores humanitarios llevaban puestos chalecos reflectantes. "El ataque tenía por objeto garantizar la entrega segura de ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza. Enfatizamos que no atacamos de ayuda humanitaria y el corredor (cruce de Ráfah) permanece abierto y activo", dijo entonces el Ejército israelí en un comunicado.