Ucrania presiona a Rusia con ataques de largo alcance a infraestructuras militares, energéticas y de comunicaciones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha atribuido a su país el ataque a una refinería en Ufa, una de los mayores productores rusos de lubricantes. Ha sido a más de 1.300 kilómetros del frente, según ha comunicado Zelenski en su cuenta de X.

Rusia se enfrenta a problemas de suministro de carburantes por los ataques ucranianos. El viceprimer ministro Alexander Novak asegura que estos problemas están siendo solucionados rápidamente. Ha confirmado que hay escasez en algunas gasolineras por las alteraciones en la cadena de suministro, y que las petroleras mantendrán sus precios.

Según Reuters, que cita a dos fuentes, Rusia estaría comprando petróleo a la India. El Kremlin no lo confirma, pero asegura que están en contacto con otros países para valorar los precios de importación.

“For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline.



Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY“ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Además, en la región de Penza, aseguran haber alcanzado un complejo industrial militar en el que se desarrollaban "componentes para misiles que utilizan para atacar nuestras ciudades y comunidades", ha escrito el presidente ucraniano. En este caso, la distancia al frente es de 600 kilómetros.