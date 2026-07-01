Ucrania presiona a Rusia con ataques de largo alcance a infraestructuras militares, energéticas y de comunicaciones
- Zelenski ha comunicado el ataque a uno de los mayores productores rusos de lubricantes
- Este lunes habían atacado un centro de comunicaciones en la región de Moscú
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha atribuido a su país el ataque a una refinería en Ufa, una de los mayores productores rusos de lubricantes. Ha sido a más de 1.300 kilómetros del frente, según ha comunicado Zelenski en su cuenta de X.
Rusia se enfrenta a problemas de suministro de carburantes por los ataques ucranianos. El viceprimer ministro Alexander Novak asegura que estos problemas están siendo solucionados rápidamente. Ha confirmado que hay escasez en algunas gasolineras por las alteraciones en la cadena de suministro, y que las petroleras mantendrán sus precios.
Según Reuters, que cita a dos fuentes, Rusia estaría comprando petróleo a la India. El Kremlin no lo confirma, pero asegura que están en contacto con otros países para valorar los precios de importación.
“For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026
Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY“
Además, en la región de Penza, aseguran haber alcanzado un complejo industrial militar en el que se desarrollaban "componentes para misiles que utilizan para atacar nuestras ciudades y comunidades", ha escrito el presidente ucraniano. En este caso, la distancia al frente es de 600 kilómetros.
Ucrania continuará los ataques a larga distancia
Zelenski anuncia que continuará con este plan de ataques a larga distancia, como respuesta a la invasión rusa, y agradece a los soldados que se aseguran de alcanzar estos objetivos.
De hecho, este lunes Zelenski había anunciado otro ataque de largo alcance, al centro de comunicaciones de Dubna, en la región de Moscú. Se trata de unas instalaciones especiales de comunicaciones por satélite, que se utilizan para coordinar la actividad de Rusia en la ocupación. También aseguraba Zelenski haber alcanzado hasta cuatro centros rusos de este tipo, también en la región de Vladimir.
"Poco a poco, ponemos en parcha nuestro plan de ataques de larga distancia, dificultando al agresor sus operaciones de invasión", ha escrito.
Zelenski visita Irlanda, que asume la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Una vez más, en X, ha dicho que espera que durante esta presidencia se alcance un "progreso tangible" en las negociaciones para la adhesión.