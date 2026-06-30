Un oligarca ucraniano y su familia son heridos en una explosión con paquete bomba en Mónaco
- El empresario e inversor Vadim Ermolaev posee una de las mayores fortunas de su país
- El dispositivo fue depositado en el edificio Sun's Palace por un hombre que luego se dio a la fuga
Tres miembros de una misma familia ucraniana han resultado heridos con pronóstico crítico tras la explosión de un paquete bomba este lunes colocado en la entrada de un edificio en Mónaco.
El consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, Lionel Beffre, ha detallado que las víctimas son un hombre y una mujer de entre cincuenta y sesenta años de edad, y un adolescente. Según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.
Residente en Mónaco, está sujeto a sanciones desde diciembre de 2023 por decisión del Consejo de Seguridad Nacional (CSSN) promulgada por el presidente Volodímir Zelenski. Según varios medios de comunicación que citan a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones se deben a la decisión del multimillonario de continuar con sus actividades de tráfico de alcohol en Crimea, territorio ocupado por Rusia.
Los dos adultos han sido trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor de 13 años ha ingresado en Lenval. Además de esos tres heridos graves, hay otras cuatro personas que también recibieron atención médica.
"Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado", ha detallado el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand.
La explosión se produjo alrededor de las 21:15 horas en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos. De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.
La Policía ha puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar al responsable y ha desplegado controles en la autopista que lleva a la población francesa de La Turbie. Las fuerzas de seguridad también se han movilizado en el lado francés.
Alberto II denuncia "un crimen atroz"
El príncipe Alberto II ha denunciado "un crimen atroz", que supone "una conmoción para toda la comunidad monegasca" y ha añadido: "El Principado de Mónaco permanecerá unido y firme frente a la violencia y la delincuencia. La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad; lo seguirá siendo más que nunca, sean cuales sean las amenazas".
El fiscal general Stéphane Thibault tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el martes, según el ministro de Estado (jefe de gobierno) Christophe Mirmand. Según Thibault, en declaraciones a la AFP, el artefacto explosivo fue hallado en una bolsa o paquete que alguien dejó en el vestíbulo del edificio antes de marcharse. "Que yo sepa, es la primera vez en la historia que se produce un hecho de este tipo en el Principado", ha afirmado Mirmand.
Alrededor de cincuenta bomberos, entre ellos unos diez refuerzos franceses, fueron movilizados para atender a los heridos. Al mismo tiempo, 84 agentes de seguridad pública fueron desplegados para asegurar la zona.
El edificio afectado tiene seis apartamentos, pero los tres heridos eran las únicas personas presentes.