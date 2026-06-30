Un oligarca ucraniano y su familia son heridos en una explosión con paquete bomba en Mónaco

Tres miembros de una misma familia ucraniana han resultado heridos con pronóstico crítico tras la explosión de un paquete bomba este lunes colocado en la entrada de un edificio en Mónaco.

El consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, Lionel Beffre, ha detallado que las víctimas son un hombre y una mujer de entre cincuenta y sesenta años de edad, y un adolescente. Según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.

Residente en Mónaco, está sujeto a sanciones desde diciembre de 2023 por decisión del Consejo de Seguridad Nacional (CSSN) promulgada por el presidente Volodímir Zelenski. Según varios medios de comunicación que citan a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones se deben a la decisión del multimillonario de continuar con sus actividades de tráfico de alcohol en Crimea, territorio ocupado por Rusia.

Los dos adultos han sido trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor de 13 años ha ingresado en Lenval. Además de esos tres heridos graves, hay otras cuatro personas que también recibieron atención médica.

"Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado", ha detallado el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand.

Agentes de la policía de Mónaco patrullan cerca del lugar de una explosión en un edificio residencial VALERY HACHE / AFP

La explosión se produjo alrededor de las 21:15 horas en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos. De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.

La Policía ha puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar al responsable y ha desplegado controles en la autopista que lleva a la población francesa de La Turbie. Las fuerzas de seguridad también se han movilizado en el lado francés.