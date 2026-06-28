Mueren 11 personas al estrellarse una avioneta cerca de la ciudad francesa de Nancy

Un total de 11 personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, han informado las autoridades.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela., Yves Seguy, ha confirmado que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

El avión pertenecía a una escuela de paracaidismo y transportaba a cinco alumnos y cinco instructores, además del piloto.

De acuerdo con el mismo L'Est Republicain, el aparato accidentado es un Pilatus matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela ha indicado que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey".

El siniestro ocurrió hacia las 11:00 horas, cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con la zona comercial.