Mueren al menos 22 militares en un accidente de helicóptero en Pakistán

Al menos 22 miembros del personal militar fallecieron este miércoles tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la región de Cachemira, bajo administración pakistaní. Según informaron fuentes de seguridad locales este jueves, las autoridades ya han iniciado las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Se trata de un helicóptero militar de transporte Mi-17 que se colisionó durante el despegue provocando la muerte de los 22 tripulantes e integrantes de las fuerzas armadas debido a un fallo técnico.

La conmoción por el accidente se trasladó de inmediato a Muzaffarabad, capital de la región, donde este jueves se celebraron los primeros funerales. En un ambiente de profundo luto, soldados del ejército portaron en hombros los ataúdes de sus compañeros fallecidos, envueltos en la bandera nacional, durante las oraciones fúnebres de despedida.

Soldados del Ejército llegan para rendir honores militares a los fallecidos en el accidente de helicóptero durante una oración fúnebre, en Muzaffarabad, capital de la Cachemira administrada por Pakistán. AFP

Este fatal accidente aéreo coincide con un ambiente de alta tensión e intensa presencia de seguridad en la zona, donde las autoridades han desplegado tropas federales paramilitares tras prohibir por ley antiterrorista a una coalición de movimientos sociales locales, cuyas protestas y choques previos con la policía ya habían dejado un saldo de varios muertos días atrás.