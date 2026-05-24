Al menos 30 muertos y un centenar de heridos al descarrilar un tren por una bomba en Pakistán
- El Ejército de Liberación de Baluchistán se ha atribuido el ataque
- Tres de los vagones del tren y su locomotora han descarrilado por completo
Al menos 30 personas han muerto y 103 han resultado heridas este domingo en el suroeste de Pakistán como consecuencia de la explosión de una potente bomba que ha hecho descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán, escenario desde hace años de un violentísimo conflicto separatista.
Tres de los vagones del tren y su locomotora han descarrilado por completo y los servicios de rescate y Emergencias han acordonado la zona del impacto mientras las autoridades de la ciudad han declarado a todos los hospitales en situación de emergencias.
El primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha condenado "la horrenda" explosión de Chaman Phatak, que ha descrito como un "cobarde acto de terrorismo" y el ministro principal del estado, Sarfraz Bugti, ha señalado a los "Fitna al Hindustan", el nombre que recibe tanto el ELB como otros grupos separatistas, como responsables de lo ocurrido.
El Ejército de Liberación de Baluchistán se ha atribuido el ataque
El Ejército de Liberación de Baluchistán ha reivindicado este domingo el ataque.
"El Batallón Majeed, la unidad fedayín del Ejército de Liberación de Baluchistán, atacó un tren que transportaba personal de las fuerzas de ocupación desde Quetta Cantt en una operación altamente organizada", afirma en un comunicado Jeeyand Baloch, portavoz del grupo separatista. "El Ejército de Liberación de Baluchistán asume toda la responsabilidad de esta operación", añade.