Al menos 30 muertos y un centenar de heridos al descarrilar un tren por una bomba en Pakistán

Al menos 30 personas han muerto y 103 han resultado heridas este domingo en el suroeste de Pakistán como consecuencia de la explosión de una potente bomba que ha hecho descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán, escenario desde hace años de un violentísimo conflicto separatista.

Tres de los vagones del tren y su locomotora han descarrilado por completo y los servicios de rescate y Emergencias han acordonado la zona del impacto mientras las autoridades de la ciudad han declarado a todos los hospitales en situación de emergencias.

El primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha condenado "la horrenda" explosión de Chaman Phatak, que ha descrito como un "cobarde acto de terrorismo" y el ministro principal del estado, Sarfraz Bugti, ha señalado a los "Fitna al Hindustan", el nombre que recibe tanto el ELB como otros grupos separatistas, como responsables de lo ocurrido.