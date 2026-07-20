El nuevo líder del Partido Laborista británico, Andy Burnham, se ha convertido este lunes en el primer ministro del Reino Unido, en sustitución de Keir Starmer, tras aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar Gobierno.

Según un comunicado del Palacio de Buckingham, el monarca ha recibido a Burnham y le ha pedido "formar una nueva Administración". Burham "ha aceptado la oferta del rey y le ha besado las manos tras su nombramiento como primer ministro y primer Lord del Tesoro", reza la nota.

En la audiencia, de 35 minutos, ha estado también presente la nueva primera dama, Marie-France van Heel, esposa de Burnham.

Tras abandonar el palacio de Buckingham, el ya primer ministro dará un discurso en el número 10 de Downing Street, donde se localiza la residencia oficial.

Minutos antes, Keir Starmer presentó formalmente su dimisión a Carlos III después de pronunciar sus últimas palabras públicas ante la residencia oficial, donde ha deseado "éxito a Burnham": "Tiene todo mi apoyo", ha afirmado.

Starmer se va "con una sonrisa" En su alocución, Starmer ha reivindicado su legado y ha asegurado que "el trabajo está hecho". "Nuestra economía es más fuerte, nuestros servicios públicos están mejor, con la mayor caída de las listas de espera en 17 años, niños son sacados de la pobreza a diario, la inmigración ha descendido significativamente, nuestra defensa y seguridad son mucho más fuertes y nuestra reputación internacional ha mejorado mucho", ha dicho Starmer que ha cerrado su discurso señalando que se va "de buen grado" y "con una sonrisa". Starmer dimitió el pasado 22 de junio tras meses de caída en los sondeos y la derrota del Partido Laborista en las elecciones locales y regionales de mayo, lo que motivó que perdiera la confianza de buena parte de sus propios diputados. Llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras una contundente victoria en los comicios generales que puso fin a 14 años de gobiernos conservadores. En ese momento, prometió traer el cambio al Reino Unido, que, sin embargo, no llegó a los hogares británicos, muchos de los cuales lidian con las consecuencias de la inflación y una política de recortes que Starmer, de 63 años, mantuvo. Keir Starmer anuncia su renuncia como primer ministro del Reino Unido Le sustituye en el cargo quien ha sido hasta hace poco alcalde de Manchester desde 2017 y está considerado como un político más a la izquierda. Fue confirmado el viernes pasado como líder del Partido Laborista. En el pasado, Burnham fue miembro del Parlamento entre 2001 y 2017 y formó parte del gobierno de Gordon Brown (2007-2010). Ya intentó liderar el partido en 2010 (perdió frente a Ed Miliband) y en 2015 (perdió frente a Jeremy Corbyn).