Keir Starmer anuncia su renuncia como primer ministro

Keir Starmer ha anunciado este lunes su renuncia como primer ministro y líder del Partido Laborista. El cambio de liderazgo se completará este verano.

En su comparecencia frente al número 10 de Downing Street, Starmer ha explicado que ha hablado con el rey Carlos III esta mañana para trasladarle su decisión, y que ha solicitado al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas a la dirección del partido, que se abrirá el 9 de julio y finalizará antes del parón de verano.

Esto significa que habrá un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre. Hasta entonces, seguirá desempeñando el cargo de primer ministro, según afirma.

La cuestión que se abre ahora para el Partido Laborista es si sólo se presentará un candidato -Andy Burnham es el mejor posicionado tras ganar su escaño la semana pasada, o habrá empetencia, con el exministro de Salud, Wes Streeting como alternativa. Si no hay otro candidato, Burnham podría ser primer ministro a mediados de julio.

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