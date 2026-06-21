Starmer estudia si presenta este lunes su dimisión como primer ministro británico

El Reino Unido puede vivir este lunes otro cambio de ciclo. Tras numerosas presiones, el primer ministro Keir Starmer está reflexionando sobre la "realidad" política a la que se enfrenta, según ha admitido este domingo el titular de Comercio, Peter Kyle, en medio de las conjeturas de que el primer ministro británico puede dimitir este lunes o en los próximos días.

El líder laborista y jefe del Gobierno, muy debilitado tras el varapalo electoral sufrido por su partido en los comicios locales ingleses y regionales del pasado 7 de mayo, afronta una fuerte presión de varios ministros y sindicalistas para que renuncie o dé a conocer un calendario para su salida ordenada del poder.

El exalcalde de Mánchester se perfila como sucesor Las presiones han aumentado después de que el hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, una figura popular en las filas laboristas, ganase el pasado jueves el escaño inglés de Makerfield, lo que le permitirá, al ser ya diputado, desafiar el liderazgo de Starmer, a fin de sustituirle como líder laborista y primer ministro. El laborista Andy Burnham gana el escaño de Makerfield y podrá desafiar a Starmer en unas primarias Los medios afirman que cada vez son más los diputados laboristas que piden la dimisión de Starmer, pero el pasado viernes el político insistió en que no abandonará su cargo. El dominical The Observer ha revelado este domingo que el primer ministro puede dimitir tan pronto como este lunes al llegar a la conclusión de que su mandato ha llegado a su fin, después de que una mayoría de diputados laboristas manifestasen su apoyo a Burnham como sucesor. 02.46 min Los posibles rivales de Starmer mueven ficha en Reino Unido En declaraciones este domingo a la cadena Sky, Kyle dijo que no había hablado con el primer ministro desde el viernes, cuando mantuvo una "conversación sincera" con él, pero no descartó los rumores de que Starmer planea anunciar su dimisión en los próximos días. Sobre esas conjeturas, Kyle afirmó que "lo único" que podía "afirmar con certeza es que el primer ministro está trabajando arduamente, como todos los días". "Es una de las personas más trabajadoras que he conocido, y hoy, como todos los días, está trabajando sin descanso", recalcó.

"Está intentando crear un espacio donde pueda pensar" "Al mismo tiempo, también está intentando crear un espacio donde pueda pensar y reflexionar sobre la realidad y los desafíos políticos, así como sobre las oportunidades que se nos presentan", añadió. Los comentarios del ministro suponen un cambio de tono por parte del Gobierno, después de que Starmer insistiera el viernes en que se presentaría a unas eventuales elecciones internas.