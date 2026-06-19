El laborista Andy Burnham, rival de Starmer, gana el escaño inglés de Makerfield
- El actual alcalde de Manchester anticipó que si ganaba desafiaría el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer
- Burnham recibió 24.937 votos, seguido del partido popular de derechas Reform UK, que obtuvo 15.696 papeletas
El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.
Burnham recibió 24.937 votos, seguido del partido popular de derechas Reform UK, que obtuvo 15.696 papeletas, según los resultados divulgados este viernes tras esta elección parcial celebrada el jueves.
Debido al varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales del pasado mayo, Burnham admitió hace unos días su intención de desafiar el liderazgo del primer ministro, para lo que necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -el 20 % del grupo parlamentario-.
Al ser elegido diputado, Burnham tendrá que dimitir como primer edil de Mánchester.
Starmer en la cuerda floja
En las elecciones locales de mayo, los laboristas perdieron más de 1.400 concejales. Desde entonces, Keir Starmer ha estado en la cuerda floja. El primer ministro británico ha enfrentado una fuerte presión dentro de su partido para renunciar o fijar un calendario para su salida. Starmer se ha negado a lo uno y a lo otro, argumentando que quiere evitar repetir la inestabilidad que generaron los múltiples cambios de liderazgo en el Partido Conservador y afirmando que hará frente a cualquier disputa a su liderazgo.
Las presiones se tradujeron en varias dimisiones dentro de su gobierno. Wes Streeting dimitió como ministro de Sanidad alegando su pérdida de confianza en Starmer como líder. Antes que él habían dimitido cuatro secretarios de Estado. Además, más de 80 parlamentarios pidieron la salida de Starmer.
Según los estatutos del Partido Laborista, esa cifra sería suficiente para forzar la celebración de primarias, ya que se requiere el apoyo del 20% del grupo parlamentario —81 diputados—. No obstante, tiene que haber alguien de la formación dispuesto a disputarle el cargo al frente de la formación y, por ende, a ocupar su puesto como primer ministro para lo que queda de legislatura, hasta las elecciones de 2029.
Desde entonces, uno de los nombres que han sonado con más fuerza es el de Burnham.
Andy Burnham, alcalde de Manchester
Burnham es uno de los políticos laboristas de más alto perfil, con gran popularidad entre los votantes y considerado uno de los favoritos para suceder a Starmer. Ahora como diputado, podrá presentarse.
Gobierna Manchester desde 2017, por lo que, según la BBC, puede presentar en su haber una amplia experiencia de gobierno, que le ha valido el apodo de "rey del Norte". Previamente ya fue miembro del Parlamento británico, entre 2001 y 2017, y ocupó roles importantes en los Ministerios de Finanzas, Salud y Cultura durante el gobierno de Gordon Brown. De dar el paso, esta no sería la primera vez que contiende para convertirse en el líder del partido: ya lo hizo en 2010 cuando perdió frente a Ed Miliband y en 2015 cuando salió derrotado por Jeremy Corbyn.
Burnham es una figura influyente entre los grupos más a la izquierda dentro del Partido Laborista, particularmente entre aquellos más críticos con la apuesta más centrista de Starmer. A lo largo de su carrera, se ha descrito como un socialista que cree en la redistribución de la renta con un sistema impositivo más progresivo, la inversión gubernamental en el Estado del bienestar y contrario a los procesos de privatización del sector público.
A diferencia de hace unos meses, cuando el Comité Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de la formación le impidió presentarse como candidato a obtener un escaño en otra elección parcial, esta vez sí autorizó a Burnham a participar en el proceso de selección de candidatos para la circunscripción de Makerfield. Quienes lo apoyan vieron en aquella negativa un intento de Starmer de bloquear a un posible rival.
Ahora, Burnham debe conservar en las urnas el que tradicionalmente ha sido un bastión laborista. No lo tendrá fácil, ya que los populistas de Reform UK, liderados por el populista Nigel Farage, ya dieron muestras de fortaleza en las recientes elecciones locales. Al conseguir el escaño, Burnham, que ya fue diputado entre 2001 y 2017, prevé postularse en unas futuras elecciones dentro de la formación para sustituir al líder y jefe del Gobierno, siempre que consiga el aval de 81 colegas.