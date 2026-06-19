El laborista Andy Burnham, rival de Starmer, gana el escaño inglés de Makerfield

El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como ya lo ha anticipado.

Burnham recibió 24.937 votos, seguido del partido popular de derechas Reform UK, que obtuvo 15.696 papeletas, según los resultados divulgados este viernes tras esta elección parcial celebrada el jueves.

Debido al varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales del pasado mayo, Burnham admitió hace unos días su intención de desafiar el liderazgo del primer ministro, para lo que necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -el 20 % del grupo parlamentario-.

Al ser elegido diputado, Burnham tendrá que dimitir como primer edil de Mánchester.

Starmer en la cuerda floja En las elecciones locales de mayo, los laboristas perdieron más de 1.400 concejales. Desde entonces, Keir Starmer ha estado en la cuerda floja. El primer ministro británico ha enfrentado una fuerte presión dentro de su partido para renunciar o fijar un calendario para su salida. Starmer se ha negado a lo uno y a lo otro, argumentando que quiere evitar repetir la inestabilidad que generaron los múltiples cambios de liderazgo en el Partido Conservador y afirmando que hará frente a cualquier disputa a su liderazgo. Las elecciones locales en Inglaterra, "un golpe fatal" para un Keir Starmer que se aferra al poder Marta Rey Maté Las presiones se tradujeron en varias dimisiones dentro de su gobierno. Wes Streeting dimitió como ministro de Sanidad alegando su pérdida de confianza en Starmer como líder. Antes que él habían dimitido cuatro secretarios de Estado. Además, más de 80 parlamentarios pidieron la salida de Starmer. Según los estatutos del Partido Laborista, esa cifra sería suficiente para forzar la celebración de primarias, ya que se requiere el apoyo del 20% del grupo parlamentario —81 diputados—. No obstante, tiene que haber alguien de la formación dispuesto a disputarle el cargo al frente de la formación y, por ende, a ocupar su puesto como primer ministro para lo que queda de legislatura, hasta las elecciones de 2029. Desde entonces, uno de los nombres que han sonado con más fuerza es el de Burnham.