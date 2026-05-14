Dimite el ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, en medio de las presiones para que Keir Starmer renuncie

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha dimitido este jueves, un movimiento que es considerado un paso previo para disputar el liderazgo del primer ministro Keir Starmer en el Partido Laborista. En una carta publicada en X, Streeting dijo que había "perdido la confianza" en el liderazgo de Starmer y que sería "deshonesto" permanecer en el gobierno.

En los últimos días, un creciente número de legisladores laboristas han hecho llamados al primer ministro para que dimitiera o presentara un calendario para su salida. Streeting es el primer ministro que renuncia, aunque sí habían dimitido hasta cuatro secretarios de Estado. No obstante, el primer ministro se ha negado a presentar su dimisión e insiste e que "peleará" en una hipotética contienda por el liderazgo del Partido.

La prensa británica informó que Streeting probablemente se postularía para desafiar a Starmer este jueves, pero eso de momento no ha sucedido. En su carta, dirigida al propio primer ministro, le pide a Starmer "escuchar" a sus colegas. Este miércoles, ya había pedido la renuncia del 'prime minister' más de un 20% de los diputados del partido, el umbral marcado para forzar la celebración de primarias. No obstante, tenía que haber alguien de la formación dispuesto a disputar el cargo.

"Está ahora claro... que los diputados y sindicatos laboritas quieren que el debate sobre lo que viene sea un debate de ideas, no de personalidades ni de mezquinas luchas internas", escribió Streeting en su carta. "(Este debate) tiene que ser amplio y necesita al mejor grupo de candidatos posible. Apoyo ese enfoque y espero que usted lo facilite".

Streeting se reunió la mañana de este miércoles con Starmer en el número 10 de Downing Street durante menos de 20 minutos, cuando ya se especulaba sobre la posibilidad de que estuviera preparando una candidatura para sucederle.

Después de la reunión, Starmer aseguró tener "plena confianza" en Streeting, según su portavoz en una rueda de prensa posterior al Discurso del Rey. Entonces declinó dar más detalles y dijo: "Jamás entraría en detalles sobre reuniones privadas".

Incluso la líder tory, Kemi Badenoch, le dijo a Streeting "haz tu trabajo" durante el debate en la Cámara de los Comunes sobre el Discurso del Rey, en referencia a que dimitiera y se postulara como nuevo líder laborista.

"Sabíamos que los carruajes estaban reservados, los caballos listos, el Rey venía, pero ¿tendríamos un primer ministro?", preguntó con sátira Badenoch en su intervención frente a la Cámara de los Comunes.