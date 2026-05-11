Starmer pide confianza a los escépticos y promete poner al Reino Unido "en el corazón de Europa"

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha prometido este lunes que le demostrará a aquellos que dudan de él que se equivocan y ha anunciado una serie de medidas, en un esperado discurso tras la debacle del Partido Laborista en las elecciones regionales y locales del pasado 7 de mayo.

Starmer ha reconocido que los resultados cosechados por su partido fueron "muy duros" y que asume la responsabilidad no sólo de los mismos, sino de explicar cómo los laboristas responderán mejor en las próximas semanas y meses. "Alguna gente está frustrada conmigo", ha admitido el primer ministro. "Sé que necesito demostrarles que se equivocan y lo haré". En ese sentido, Starmer ha prometido que el Partido Laborista "afrontará los grandes retos".

"Si no hacemos esto bien, nuestro país se adentrará en un camino muy oscuro", ha agregado, enfatizando que no sólo se enfrentan a "tiempos muy peligrosos, sino a oponentes muy peligrosos".

El líder laborista ha reconocido también que su gobierno ha cometido errores. "Pero acertamos en las grandes decisiones políticas. Si hubieramos escuchado a otros partidos, ahora mismo estaríamos atrapados en un callejón sin salida en Irán, arrastrados a una guerra que no nos interesa, y nunca haría eso".

"Reconstruiremos la relación con Europa" Al establecer algunas de las prioridades de su gobierno, Starmer habló de la necesidad de reconstruir lazos con Europa para fortalecer la economía británica, el comercio y la defensa. "El último Gobierno (conservador) se definió por romper nuestra relación con Europa. Este Gobierno laborista se definirá por reconstruir esa relación con Europa, poniendo al Reino Unido en el corazón de Europa". Starmer ha aprovechado su discurso para contraponer su visión con el discurso antieuropeísta de Nigel Farage, el líder del partido de derecha Reform UK que resultó el gran vencedor de la cita electoral del pasado jueves, al recordar que mientras el líder populista había prometido que el Brexit haría de Reino Unido un país más rico, más seguro y con menos inmigración, "el Brexit nos hizo hizo más pobres y más débiles". Otra de las medidas anunciadas por el primer ministro para renovar su liderazgo es la nacionalización de British Steel, la mayor siderúrgica de las que sobreviven en el Reino Unido. "Puedo anunciar que esta semana se presentará una ley que otorgará al gobierno poderes" para adquirir la propiedad total de British Steel, ha explicado Starmer, quien también ha anunciado medidas para apoyar a los jóvenes. La nueva agenda para el próximo curso parlamentario se darán a conocer el miércoles, surante el discurso del rey Carlos III en la Cámara de los Lores en la apertura formal del Parlamento.