El rey Carlos III presenta el plan del Gobierno británico ante el Parlamento en plena crisis en Reino Unido

El rey Carlos III de Inglaterra se ha dirigido este miércoles al Parlamento británico para anunciar los planes legislativos de un Gobierno que pende de un hilo. El conocido como 'Discurso del rey' — que en realidad es redactado cada año por el Ejecutivo británico— marca la apertura de una sesión parlamentaria que llega marcada por las tensiones en el laborismo, después de que más de 80 diputados de la formación hayan pedido la dimisión del primer ministro, Keir Starmer.

Horas antes del discurso del rey Carlos, Starmer mantenía una reunión de unos 20 minutos con su ministro de Sanidad, West Streeting, uno de los nombres que suenan para sucederle en el cargo. Ya han pedido la dimisión del primer ministro más de un 20% de los diputados del partido, el umbral marcado para forzar la celebración de primarias, sin embargo, tiene que haber alguien dispuesto a disputarle el cargo y, de momento, ningún laborista ha dado el paso públicamente.

¿En qué consiste el discurso? El día del Discurso del rey está rodeado de la pompa que marca la tradición. A su llegada a la Cámara de los Lores (alta), el monarca se ha colocado la vestimenta ceremonial, incluida la corona imperial y la túnica de Estado, utilizada normalmente cuando acude al Parlamento; y ha estado acompañado de la reina Camila. Después de encabezar la procesión real a través del Parlamento hasta la Cámara de los Lores, el monarca ha tomado asiento enel trono de la Cámara y ha dicho "señores, por favor, tomen asiento". A continuación, le han entregado el documento que contiene el discurso y Carlos II ha enumerado la lista de proyectos legislativos que el Ejecutivo presentará en el Parlamento en los próximos meses, siempre bajo la fórmula de "mi Gobierno" o "mis ministros". En él, ha mencionado una treintena de medidas, entre ellas la nacionalización de la siderúrgica British Steel anunciada el lunes por Starmer, y otras leyes vinculadas a la inmigración y la sanidad. Finalizada la intervención del rey, los diputados iniciarán el debate sobre su discurso, que se alargará varios días.