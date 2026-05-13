El rey Carlos III presenta el plan del Gobierno británico ante el Parlamento en plena crisis en Reino Unido
- El monarca ha enunciado los planes del Ejecutivo mientras aumenta la presión sobre el futuro de Starmer
- Más de 80 diputados laboristas han pedido la dimisión del primer ministro
El rey Carlos III de Inglaterra se ha dirigido este miércoles al Parlamento británico para anunciar los planes legislativos de un Gobierno que pende de un hilo. El conocido como 'Discurso del rey' — que en realidad es redactado cada año por el Ejecutivo británico— marca la apertura de una sesión parlamentaria que llega marcada por las tensiones en el laborismo, después de que más de 80 diputados de la formación hayan pedido la dimisión del primer ministro, Keir Starmer.
Horas antes del discurso del rey Carlos, Starmer mantenía una reunión de unos 20 minutos con su ministro de Sanidad, West Streeting, uno de los nombres que suenan para sucederle en el cargo. Ya han pedido la dimisión del primer ministro más de un 20% de los diputados del partido, el umbral marcado para forzar la celebración de primarias, sin embargo, tiene que haber alguien dispuesto a disputarle el cargo y, de momento, ningún laborista ha dado el paso públicamente.
¿En qué consiste el discurso?
El día del Discurso del rey está rodeado de la pompa que marca la tradición. A su llegada a la Cámara de los Lores (alta), el monarca se ha colocado la vestimenta ceremonial, incluida la corona imperial y la túnica de Estado, utilizada normalmente cuando acude al Parlamento; y ha estado acompañado de la reina Camila.
Después de encabezar la procesión real a través del Parlamento hasta la Cámara de los Lores, el monarca ha tomado asiento enel trono de la Cámara y ha dicho "señores, por favor, tomen asiento". A continuación, le han entregado el documento que contiene el discurso y Carlos II ha enumerado la lista de proyectos legislativos que el Ejecutivo presentará en el Parlamento en los próximos meses, siempre bajo la fórmula de "mi Gobierno" o "mis ministros".
En él, ha mencionado una treintena de medidas, entre ellas la nacionalización de la siderúrgica British Steel anunciada el lunes por Starmer, y otras leyes vinculadas a la inmigración y la sanidad. Finalizada la intervención del rey, los diputados iniciarán el debate sobre su discurso, que se alargará varios días.
El laborismo acorrala a Starmer
Los pésimos resultados del laborismo en las elecciones locales y regionales del pasado jueves, han conducido a una crisis interna que amenaza con tumbar a Keir Starmer. Por ahora, el primer ministro resiste y se niega a presentar su dimisión, pero la presión no ha cesado desde el pasado viernes, con dimisiones de varios miembros del Gobierno incluidas, aunque por ahora no afecten a la primera línea del Ejecutivo.
Varios miembros del partido y del Gobierno, entre ellos su 'número dos', el viceprimer ministro David Lammy, han animado al líder laborista a fijar un calendario para abandonar el cargo y ha protagonizar lo que llaman "una transición ordenada". Esa transición podría allanar el camino para que el principal rival para sucederle, el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, gane tiempo y pueda sustituirle como líder.
Actualmente Burnham no puede presentarse a ninguna contienda al no ser parlamentario, ya que abandonó su escaño en 2017 para convertirse en alcalde. El lunes, Starmer afirmó que correspondería al Comité Ejecutivo Nacional del partido decidir si se permitirá su regreso en una futura elección.