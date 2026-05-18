Keir Starmer asegura que no va a fijar ningún calendario para su dimisión

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este lunes que su tiempo como líder del país no ha terminado y que no va a establecer un calendario para su dimisión como líder del Partido Laborista. "No voy a hacer eso", ha insistido Starmer, preguntando por los periodistas por si fijaría dicho calendario en caso de que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, consiga finalmente un escaño en el Parlamento.

El primer ministro ha enfrentado una creciente presión por varios miembros de su Partido para que dimita o establezca un plan para su salida tras la debacle laborista de las elecciones locales y regionales del 7 de mayo. Sin embargo, hasta ahora se ha mantenido en que no se iría a ninguna parte.

En medio de esas presiones, Burnham se ha situado como uno de los principales nombres para desafiar el liderazgo de Starmer, pero antes tiene conseguir un escaño en el Parlamento, para lo que contendrá en una elección parcial en Inglaterra, en la circunscripción de Makerfield, tras la dimisión del diputado Josh Simons —que dio un paso atrás para permitir a Burnham ser diputado y desafiar el lidereazgo de Starmer—.

De obtener ese escaño, Burnham, que ya fue diputado entre 2001 y 2017, prevé postularse en unas futuras elecciones dentro de la formación para sustituir al líder y jefe del Gobierno, siempre que consiga el aval de 81 colegas, un 20% del grupo parlamentario, como establecen los estatutos del Partido Laborista. Otro nombre que podría sumarse a la carrera es el de Wes Streeting, quien dimitió el pasado jueves como ministro de Sanidad alegando una "pérdida de confianza" en Starmer y se dijo dispuesto también a concurrir en esas eventuales primarias.