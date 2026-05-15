El Partido Laborista permite al alcalde de Mánchester aspirar a un escaño en la Cámara de los Comunes

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, está un paso más cerca de obtener un escaño en la Cámara de los Comunes, condición sine qua non para aspirar, si así lo desea, al liderazgo del Partido Laborista y, por extensión, a Downing Street.

El Comité Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de la formación ha autorizado a Burnham a participar en el proceso de selección de candidatos para una elección parcial en Inglaterra que, de ganar, le permitiría volver como diputado al Parlamento y desafiar el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer.

Burnham, una de las figuras más populares de su partido, movió ficha el jueves al anunciar que quería suplir el hueco que dejaba vacante el diputado Josh Simons, que dimitió la víspera como representante de la circunscripción de Makerfield.

Sin embargo, para poder postularse necesitaba el permiso del NEC, el mismo órgano que ya le había impedido este mismo año presentarse por otra circunscripción, en un movimiento que los críticos de Starmer entendieron como una medida de protección al premier.

En esta ocasión, el comité ha dicho sí. El aval no es en ningún caso definitivo, ya que el alcalde de Mánchester deberá recibir el respaldo de la rama local del partido y, en un siguiente paso, conservar en las urnas el que tradicionalmente ha sido un bastión laborista. No lo tendrá fácil, toda vez que deberá aguantar las embestidas de la oposición, principalmente del partido Reform UK liderado por el populista Nigel Farage y que ya dio muestras de fortaleza en las recientes elecciones locales.