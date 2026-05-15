El Partido Laborista permite al alcalde de Mánchester aspirar a un escaño en la Cámara de los Comunes
- En caso de lograrlo, estará en posición de disputar el liderazgo de la formación al primer ministro, Keir Starmer
- El dimitido ministro de Sanidad también ha confirmado su intención de concurrir en unas eventuales primarias
El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, está un paso más cerca de obtener un escaño en la Cámara de los Comunes, condición sine qua non para aspirar, si así lo desea, al liderazgo del Partido Laborista y, por extensión, a Downing Street.
El Comité Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) de la formación ha autorizado a Burnham a participar en el proceso de selección de candidatos para una elección parcial en Inglaterra que, de ganar, le permitiría volver como diputado al Parlamento y desafiar el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer.
Burnham, una de las figuras más populares de su partido, movió ficha el jueves al anunciar que quería suplir el hueco que dejaba vacante el diputado Josh Simons, que dimitió la víspera como representante de la circunscripción de Makerfield.
Sin embargo, para poder postularse necesitaba el permiso del NEC, el mismo órgano que ya le había impedido este mismo año presentarse por otra circunscripción, en un movimiento que los críticos de Starmer entendieron como una medida de protección al premier.
En esta ocasión, el comité ha dicho sí. El aval no es en ningún caso definitivo, ya que el alcalde de Mánchester deberá recibir el respaldo de la rama local del partido y, en un siguiente paso, conservar en las urnas el que tradicionalmente ha sido un bastión laborista. No lo tendrá fácil, toda vez que deberá aguantar las embestidas de la oposición, principalmente del partido Reform UK liderado por el populista Nigel Farage y que ya dio muestras de fortaleza en las recientes elecciones locales.
Tiene el apoyo del ministro dimitido
De obtener el escaño, Burnham, que ya fue diputado entre 2001 y 2017, prevé postularse en unas futuras elecciones dentro de la formación para sustituir al líder y jefe del Gobierno, siempre que consiga el aval de 81 colegas, un 20% del grupo parlamentario.
Por su parte, Wes Streeting, que dimitió este jueves como ministro de Sanidad para propiciar la lucha por el liderazgo laborista, ha indicado a la BBC que también concurriría en esas eventuales primarias.
Ninguno de los posibles aspirantes a sustituir a Starmer, entre ellos la ex viceprimera ministra Angela Rayner, ha instigado aún formalmente el proceso de elecciones internas, para lo que es condición demostrar el apoyo de esos 81 diputados.
A su vez, el primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, mantiene que no piensa dimitir, pese a la presión tras los malos resultados obtenidos por el laborismo en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo.
Dado que, para disputar el escaño de Makerfield, Burnham dejará vacante el puesto de alcalde de Mánchester, el Gobierno tendrá que fijar la fecha de unas elecciones para reemplazarle, con el riesgo de perder esa importante plaza. Al mismo tiempo, el Partido Laborista deberá determinar la fecha de la elección parcial en esa circunscripción que, según la BBC, podría celebrarse el 18 de junio.