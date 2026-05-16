El exministro de Sanidad Wes Streeting se postula para disputar a Starmer el liderazgo del Partido Laborista

El ex ministro británico de Sanidad Wes Streeting confirmó este sábado que se presentará a la contienda para disputar el liderazgo laborista del primer ministro, Keir Starmer.

"Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos y yo me presentaré", ha dicho a los periodistas en una conferencia organizada en Londres por la plataforma política Progress, días después de dimitir en descontento con el liderazgo de Starmer.

La autoridad del jefe del Gobierno ha quedado debilitada después de que más de 70 diputados laboristas pidieran su renuncia o que presente un calendario para su retirada del poder tras el duro varapalo electoral sufrido por su formación en las elecciones locales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

No obstante, para poder desafiar oficialmente el liderazgo de Starmer, Streeting necesitará el apoyo explícito de 81 diputados laboristas, es decir, el 20% del grupo parlamentario de la formación.

Streeting ha manifestado la necesidad de que el laborismo cuente con una buena campaña por el liderazgo, que sea "justa" entre "candidatos que puedan demostrar las mejores cualidades".