El Parlamento británico debatirá el martes si Starmer engañó a la Cámara con el nombramiento de Mandelson
- El exembajador de EE.UU. Peter Mandelson fue cesado en septiembre de 2025 por su papel en el caso Epstein
- La Cámara votará si el Comité de Privilegios debe investigar a Starmer, como ya hicieron a Johnson por el Partygate
El Parlamento del Reino Unido votará este martes si abre una comisión de investigación al primer ministro británico, Keir Starmer, para determinar si el nombramiento del exembajador de EE.UU. Peter Mandelson supuso un engaño para la Cámara de los Comunes.
Mandelson, que fue designado embajador del Reino Unido en Estados Unidos en diciembre de 2024 pese a no haber superado el examen previo sobre criterios de seguridad, fue destituido en el cargo el pasado septiembre de 2025 cuando salieron a la luz nuevos detalles de su relación con el criminal sexual Jeffrey Epstein.
A pesar del cese de Mandelson, esto no ha supuesto el fin del calvario para Starmer. Según informa el periódico británico Times, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyles, ha aprobado una solicitud del líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, para que el Parlamento debata este martes si el primer ministro engañó o no a la Cámara sobre el nombramiento del exembajador y si el Comité de Privilegios debe investigar el asunto.
La oficina del primer ministro ha calificado esta votación de "truco político desesperado" de la oposición conversadora: "Sus afirmaciones no tienen fundamento", aseguran en un comunicado.
La mayoría laborista, una ventaja para Starmer
El Partido Laborista de Starmer posee mayoría parlamentaria, lo que podría permitir al Gobierno instruir a sus legisladores a votar en contra del lanzamiento de la investigación. Si el Parlamento se posiciona a favor, el comité, compuesto por legisladores de los tres partidos más grandes, examinaría si las declaraciones del jefe de Gobierno sobre Mandelson constituyen una tergiversación intencional o no intencional.
Las dudas sobre el juicio del mandatario británico al nombrar al exembajador vienen agravadas por la revelación de que un organismo de verificación de seguridad había calificado el nombramiento como un caso límite y se inclinaba por no conceder la autorización. Una decisión que funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores anularon sin informar al primer ministro.
El comité ya determinó anteriormente que el ex primer ministro conservador Boris Johnson engañó deliberadamente al Parlamento en relación con las fiestas del Partido Conservador que infringieron las normas durante la pandemia de Covid-19, el llamado Partygate. Johnson ya había dimitido como primer ministro cuando se publicó el informe, pero renunció por completo a su escaño en el Parlamento tras ver un borrador de las conclusiones.