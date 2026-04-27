El Parlamento británico debatirá el martes si Starmer engañó a la cámara con el nombramiento de Mandelson

El Parlamento del Reino Unido votará este martes si abre una comisión de investigación al primer ministro británico, Keir Starmer, para determinar si el nombramiento del exembajador de EE.UU. Peter Mandelson supuso un engaño para la Cámara de los Comunes.

Mandelson, que fue designado embajador del Reino Unido en Estados Unidos en diciembre de 2024 pese a no haber superado el examen previo sobre criterios de seguridad, fue destituido en el cargo el pasado septiembre de 2025 cuando salieron a la luz nuevos detalles de su relación con el criminal sexual Jeffrey Epstein.

A pesar del cese de Mandelson, esto no ha supuesto el fin del calvario para Starmer. Según informa el periódico británico Times, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyles, ha aprobado una solicitud del líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, para que el Parlamento debata este martes si el primer ministro engañó o no a la Cámara sobre el nombramiento del exembajador y si el Comité de Privilegios debe investigar el asunto.

La oficina del primer ministro ha calificado esta votación de "truco político desesperado" de la oposición conversadora: "Sus afirmaciones no tienen fundamento", aseguran en un comunicado.