Starmer destituye a su embajador en EE.UU. por sus vínculos con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destituido con efecto inmediato a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, según ha informado este jueves el Gobierno.

El secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, ha comunicado este jueves a los diputados en la Cámara de los Comunes la decisión que ha tomado Starmer, una semana antes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, inicie una visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El líder laborista afrontaba fuertes presiones de los partidos de la oposición para que retirase a Mandelson por las revelaciones sobre el vínculo de éste con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.