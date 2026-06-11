Renuncia el ministro de Defensa británico por discrepancias sobre el gasto militar
- John Healey ha comunicado su renuncia en una carta al primer ministro
- En la carta, ha acusado a Starmer de no comprometer los recursos que el país necesita para su defensa
El ministro de Defensa británico, John Healey, ha anunciado este jueves su renuncia, en medio de una disputa con el primer ministro Keir Starmer, sobre el gasto militar.
En el centro de la disputa está el Plan de Inversión en Defensa. Healey sostiene que no podía aceptar un plan que no le daba a las Fuerzas Armadas los recursos que necesitaban y, por tanto, no tenía "otra opción" salvo renunciar.
En su carta de renuncia, Healey acusó a Starmer de ser incapaz de "comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este tiempo de amenazas crecientes". Ha agregado que "estaba siendo forzado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestras Fuerzas y aumentarían los rieesgos para el personal en las operaciones".
El Plan de Inversión en Defensa, que debía haber sido publicado el año pasado, ha estado bloqueado por la falta de acuerdo entre los ministeros de Defensa y Finanzas, presionado este último por la elevada deuda. Líderes militares habían resaltado la necesidad del plan para enfrentar las actuales y crecientes amenazas, con las frecuentes incursiones de Rusia en aguas británicas.
Así mismo, la guerra en Oriente Medio ha expuesto la falta de preparación de Reino Unido, ya que su fuerza naval ha sido incapaz de desplegar de manera inmediata un buque de guerra en la región.
Más presión para Starmer
La inesperada renuncia aumenta la presión sobre el primer ministro, que enfrenta una crisis de liderazgo, con muchos diputados de su bancada pidiendo o su renuncia o un calendario para apartarse del cargo.
En medio de los cuestionamientos, el pasado mes de mayo, Wes Streeting renunció como ministro de Salud alegando que había perdido la confianza en el primer ministro. Streeting está, junto al alcalde de Manchester, Andy Burnham, entre los posibles candidatos a disputarle el liderazgo al primer ministro.