Keir Starmer, el líder laborista que se alejó del laborismo

Keir Starmer llegó al poder en 2024, poniendo fin a 14 años de gobiernos conservadores y con una de las mayorías parlamentarias más amplias de la historia reciente del Reino Unido. Pero, menos de dos años después, ha anunciado este lunes su dimisión como primer ministro del Reino Unido.

Starmer permanecerá en el cargo hasta que su sucesor al frente del Partido Laborista sea elegido, lo que en cualquier caso sucederá antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre. Su renuncia coincide, además, con el décimo aniversario de referédum del Brexit, que ha sumido a la política británica en una especie de caos que se ha traducido en una sucesión de hasta seis primeros ministros. Su sucesor será el séptimo.

Las presiones para que renunciara se acentuaron tras la debacle laborista en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, en las que los de Starmer perdieron más de 1.400 concejales en Inglaterra, mientras que pasaron a ser la tercera fuerza en el Parlamento de Gales —considerado un feudo laborista— y perdieron cuatro escaños en Escocia, empatando en asientos con los populistas de Reform UK, grandes vencedores de los comicios.

Y, sobre todo, se agudizaron desde el pasado viernes, tras la victoria de Andy Burnham en una elección parcial en el distrito de Makerfield, al norte de Inglaterra, que le permitió lograr un escaño que, a su vez, lo habilitaba para desafiar el liderazgo de Starmer —ser miembro del Parlamento es una condición necesaria para activar un proceso de primarias—.

"La pregunta que mi partido se está haciendo ahora es si estoy en el mejor lugar para liderarlo hacia la próxima elección general. He oído la respuesta de mi grupo parlamentario a esa cuestión y la acepto de buen grado. Renunciaré como líder del Partido Laborista", ha dicho Starmer este lunes, frente al número 10 de Downing Street, al anunciar su decisión.

Y es que al contrario de lo que ocurre con Starmer, cuya popularidad se ha desplomado y sólo un 15% de los británicos apoyaba su gestión, según una encuesta de YouGov, los laboristas ven en Burnham a alguien capaz de derrotar a Reform -como hizo en Markerfield- y recuperar la confianza en el partido.

Detrás de esta caída de su popularidad está, entre otros factores, la falta de respuestas para las clases trabajadoras, que vieron en Starmer una salida a su situación. "La llegada al poder de Starmer levantó grandes expectativas en un contexto de estancamiento económico", explica a RTVE Noticias Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. "Sin embargo, no ha habido ninguna gran reforma en términos de servicios públicos, ha mantenido una presión fiscal muy elevada y el británico de a pie no ha notado cambios sustantivos en el coste de la vida", agrega.

El propio Starmer reconoció en un discurso el 11 de mayo que sabía que alguna gente estaba "frustrada" con él. "Sé que necesito demostrarles que se equivocan y lo haré", admitió en ese discurso, un intento de aplacar a los críticos de su partido que, sin embargo, no fue suficiente.

El tiempo de Starmer en el número 10 de Downing Street se ha caracterizado, además, por una aproximación al centro —y a la derecha en cuestiones como la inmigración—, que ha culminado en una pérdida de identidad del propio laborismo.

Al analizar su figura, expertos coinciden en que Starmer, con una gran trayectoria como abogado y fiscal, ha carecido del carisma propio de los líderes políticos en tiempos de crisis.

El abogado de derechos humanos que dio el salto a la política Keir Starmer nació en 1962 en el seno de una familia obrera en Londres, pero se crió en la pequeña población de Oxted, en el condado de Surrey. Sus padres le pusieron ese nombre en recuerdo del primer líder parlamentario laborista, Keir Hardie. Keir Starmer junto a su esposa Victoria, saliendo de Downing Street este 13 de mayo para asistir al discurso del tey Carlos III en el Parlamento. Zeynep Demir Aslim / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Zeynep Demir Aslim / Europa Press Su padre era empleado de una fábrica de herramientas y su madre, quien era enfermera del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), estaba afectada por la enfermedad de Still, una afección autoinmune. Esta situación inoculó en él una profunda gratitud a la sanidad pública. Starmer se convirtió en el primer miembro de su familia en obtener una titulación universitaria. Se graduó en Derecho en la Universidad de Leeds y obtuvo un postgrado en Oxford. En 1987 empezó a trabajar como abogado. La carrera de Starmer, quien está casado y tiene dos hijos, estuvo dedicada al derecho laboral y a los derechos humanos. Posteriormente pasó a desempeñarse como fiscal, llegando a ser fiscal jefe para Inglaterra y Gales entre 2008 y 2013. Tuvo que lidiar con casos polémicos como el de las acusaciones de abusos sexuales contra el presentador de la BBC Jimmy Saville, y fue responsable de introducir varios cambios en los procedimientos en casos de abusos y agresiones sexuales para evitar los casos de impunidad y la revictimización de las denunciantes. Su trabajo en la Fiscalía le valió el nombramiento en 2014 como Caballero del Imperio británico, aunque él ha preferido no utilizar ese título. Cercano al Partido Laborista desde su juventud, 2014 fue también el año que dio el salto a la política y uno después fue elegido diputado por la circunscripción de Holborn y Saint Pancras. Se convirtió en "ministro" para temas de inmigración en el "gobierno en la sombra" (shadow cabinet, una especie de gobierno alternativo de la oposición) de Jeremy Corbyn. En 2016 renunció como protesta por la postura del líder del partido ante el Brexit; sin embargo, Corbyn volvió a confiar en él y le nombró precisamente ministro en la sombra para el Brexit. Starmer apoyaba la convocatoria de un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el que debía considerarse la opción de "permanecer", y era contrario a una salida "dura" sin acuerdo con la UE.

Giro al mando del Partido Laborista Corbyn anunció su dimisión como líder del partido en 2019 tras el peor resultado para los laboristas en unas elecciones en 80 años, y entre acusaciones de haber permitido las opiniones antisemitas en el partido. En abril de 2020, en plena pandemia y unos meses después de hacerse efectivo el Brexit, Starmer ganó las primarias y se puso al frente del partido y de la oposición al primer ministro conservador Boris Johnson. Es en este momento cuando para algunos analistas se produce un giro en su manera de guiar a los laboristas. "Starmer había empezado con Corbyn y el ala más izquierdista, pero cuando se hace con el liderazgo empieza a desplazar el partido más hacia el centro", explica Ferrero. Mientras los tories se hundían en medio de numerosos problemas –desde los escándalos de Johnson por la pandemia (el llamado partygate), la inflación, las dificultades de abastecimiento tras el Brexit, la crisis migratoria con la llegada de barcas a través del Canal y los problemas en el NHS— y los cambios de primer ministro –Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak entre 2019 y 2024— los laboristas avanzaban en cada elección parcial o local. Una tendencia que culminó con la contundente victoria de Starmer en 2024, en la que muchos británicos depositaron sus esperanzas de que el Reino Unido pudiera reaccionar después del shock del Brexit.