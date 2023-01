Tres años se cumplen del día en el que Londres y Bruselas tomaran rumbos diferentes, después de que los británicos dieran el paso para la ruptura en el referéndum celebrado en junio de 2016. El voto por el "Leave" superó al de permanecer en la Unión Europea, al obtener el apoyo de un 51,89% de las papeletas.

A pesar de la promesa de un futuro más prospero para el país una vez fuera del bloque comunitario, el balance tras dos años de 'Brexit' aparece lleno de sombras, en un Reino Unido cuya economía no se recupera y que en los últimos años ha vivido un caos político.

"Los británicos han salido perdiendo claramente", afirma a RTVE.es el catedrático en Derecho Económico de la Universidad de Bristol, Albert Sánchez Graells. "Lo único que ha habido hasta ahora son grandes complicaciones en todos los aspectos. Reino Unido se ha quedado un poco como economía mediana. Está en un segundo plano", recalca.

En la misma línea, el profesor de Económicas en la Universidad de Warwick, Dennis Novy, señala que la salida de Reino Unido de la UE "no ha sido una buena noticia para la economía británica". "Ha sufrido un declive en el terreno comercial. Hay menos inversiones en Reino Unido que las que habría habido sin el 'Brexit'", señala este profesor, quien opina que "para avanzar hay que hacer que funcione". "Hay que limitar los daños y recordar que el 'Brexit' no solo es malo para la economía británica, sino también para la Unión Europea", añade.

Según el profesor Novy, el 'Brexit' es responsable del caos político que ha vivido el país en los últimos años. "Ha polarizado mucho a la sociedad y ha sido muy doloroso políticamente para Reino Unido ", afirma. "Muchos políticos no dijeron la verdad al hablar sobre el 'Brexit'. Muchos dijeron que no cambiaría nada en la economía, que todo se mantendría igual. Ahora sabemos que eso no era verdad", apunta.

Sin "beneficios de 'Brexit'" en menos de 15 o 20 años

Los expertos consultados coinciden en que el proyecto de ley del Protocolo de Irlanda del Norte es el gran escollo del 'Brexit'. El Gobierno británico pide modificar el controvertido mecanismo y amenaza con eliminar sus disposiciones más controvertidas de forma unilateral si Bruselas no negocia cambios. Según Londres, ese pacto causa problemas políticos y sociales en ese territorio.

La Unión Europea cree que desde que Sunak es primer ministro, las negociaciones con Reino Unido han mejorado. Tanto el inquilino de Downing Street como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalcaron recientemente la "importancia de trabajar juntos para llegar a una solución".

"Lo que no es fácil para la UE es dar un trato de favor a Reino Unido como país tercero. La UE ha buscado soluciones para intentar no dinamitar el proceso de paz en Irlanda del Norte, intentar no imponer una frontera dura, pero evidentemente esto tiene que generar algún mecanismo de control", señala el profesor de la Universidad de Bristol. "Lo que no puede permitir la UE es tener una frontera abierta en la que los controles son distintos para aquellos que vienen de Reino Unido y aquellos que vienen de cualquier otro lugar del mundo. Para la Unión Europea es un problema político, pero también práctico", añade.

La profesora de sociología política en la Queen's University Belfast, Katy Hayward, señala que "cuanto más desee Reino Unido salir de la UE, más dificultades habrá para Irlanda del Norte derivadas del protocolo". "Incluso si logran un acuerdo muy completo, que cubra muchos de los temas más difíciles, Irlanda del Nrote seguirá estando en un lugar muy distinto y seguirá habiendo dificultades como resultado del 'Brexit' y el protocolo", recalca esta profesora.

02.00 min El largo camino hacia el Brexit

"Si llegan a un acuerdo, sería bueno asegurar una mejor relación entre nosotros y la UE en el futuro. Eso es realmente crítico para al menos darnos un poco de estabilidad para manejar los desafíos que sabemos que surgirán", destaca.

Asimismo, Sánchez Graells, quien subraya que "no hay beneficios de 'Brexit' que se puedan conseguir en menos de 15 o 20 años", señala que para la UE también "hay un problema de entender qué credibilidad le puede dar al actual Gobierno británico". "Por ejemplo, entender si un gobierno laborista -si hay un cambio en las siguientes elecciones generales-, seguirá con las mismas directrices o no", opina.

El portavoz de Exteriores del Partido Laborista de Reino Unido, el claro favorito para gobernar el país después de las elecciones, según las encuestas, ha descartado volver a unirse a la UE, la unión aduanera y el mercado único.

En cuanto a otros ajustes que quedan por hacer en Reino Unido como consecuencia de la salida de la Unión Europea, Novy afirma que Londres "necesita parar de apartarse innecesariamente de la UE". "La economía necesita asegurarse de que no cambian demasiadas reglas que traigan incertidumbres que no gustan a los empresarios. Debe dejar de hacer todos estos cambios que no son necesarios", subraya.