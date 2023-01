El Reino Unido y la Unión Europea han anunciado este lunes un acuerdo sobre el acceso del bloque comunitario a los sistemas británicos tecnológicos y de datos que ofrece "una nueva base" a las negociaciones para definir su relación pos-Brexit.



"Aunque deben resolverse varios asuntos críticos para encontrar un camino hacia adelante, se ha alcanzado un acuerdo hoy sobre la cuestión específica del acceso de la UE a los sistemas tecnológicos del Reino Unido", han señalado los negociadores en un comunicado conjunto.

El ministro británico de Exteriores, James Cleverly, y el vicepresidente comunitario, Maros Sefcovic, que se han reunido en Londres, han logrado un avance que supone un "prerrequisito fundamental para crear confianza y dar seguridad", y que además "ofrece una nueva base para las conversaciones".

“Thank you @MarosSefcovic for meeting @chhcalling and me in London.



We share the same focus – finding the best outcome for Northern Ireland.



Today's progress on data sharing marks a positive step in discussions on the NI Protocol. pic.twitter.com/vMSpK9OwlA“