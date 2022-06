La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que reactivará un procedimiento de infracción contra el Reino Unido que había sido "congelado" y pondrá en marcha dos expedientes más después de la nueva ley impulsada por el primer ministro británico, Boris Johnson, para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo del 'Brexit'.

"La violación de los acuerdos internacionales no es aceptable", ha afirmado, tajante, en rueda de prensa, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic. Ha añadido que no hay "ninguna justificación legal o política para cambiar de forma unilateral un acuerdo internacional" y no tiene duda de que es "ilegal" lo que ha hecho Londres.

El expediente que Bruselas va a reactivar -después de haberlo "congelado" en marzo de 2021- se lanzó en su día porque Londres no estaba aplicando el acuerdo entre las partes en relación con los certificados exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios.

Bruselas va a enviar ahora al Reino Unido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción y, en caso de que Londres no responda de manera "satisfactoria", la UE podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, según han advertido fuentes comunitarias.

Además, Bruselas pondrá en marcha dos nuevos procedimientos en respuesta al incumplimiento por parte de Londres de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias, en particular por la falta de los controles necesarios y por no contar con personal e infraestructuras adecuados. Ahora Reino Unido tiene dos meses para responder a estas cartas.

El Gobierno de Johnson se muestra "decepcionado" con la decisión El primer ministro británico está "decepcionado" con la decisión que ha tomado Bruselas. "Revisaremos estos documentos atentamente y responderemos a su debido tiempo. Sin embargo, estamos decepcionados porque la Unión Europea haya emprendido esta acción legal hoy", ha comunicado un portavoz de Boris Johnson. "El enfoque propuesto por la UE, que no difiere de lo que han dicho anteriormente, aumentaría las cargas para las empresas y a los ciudadanos y nos haría retroceder desde donde estamos actualmente", ha asegurado, en referencia a las propuestas de la UE para aliviar los problemas comerciales con Irlanda del Norte pos-'Brexit'.

Lo que está en juego en Irlanda del Norte El protocolo establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre el resto del Reino Unido y ese territorio deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible. Esa frontera invisible está establecida en el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto. Sin embargo, esos controles han causado inquietud y malestar en la comunidad unionista probritánica por considerar que ponen en peligro su relación con el Reino Unido. El proyecto de ley británico prevé eliminar la jurisdicción del TJUE sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte, contempla la creación de un "carril verde" que eximiría de controles aduaneros a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte y mantendría un "carril rojo" reservado para los productos dirigidos a la República de Irlanda, integrada en el mercado único comunitario. Para la Comisión Europea es "legalmente inconcebible" que el Reino Unido decida qué tipo de bienes pueden entrar en el mercado único, ha recalcado el vicepresidente Sefcovic, tras subrayar que los Estados miembros están "unidos" en esta posición y que "no" van "a reabrir todo el protocolo negociado hace dos años".