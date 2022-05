El partido nacionalista irlandés Sinn Féin, ganador de las recientes elecciones en Irlanda del Norte, ha reprochado al Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, su apoyo al bloqueo político protagonizado por el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) que impide que se retome el gobierno autónomo norirlandés.

El DUP ha impedido la elección de un nuevo presidente para la Asamblea de Irlanda del Norte para intentar forzar cambios en el Protocolo del Brexit sobre Irlanda del Norte que según los unionistas supone la separación aduanera efectiva de Irlanda del Norte de Gran Bretaña.

"Johnson está compinchado con el DUP para dificultar la formación de gobierno en Irlanda del Norte", ha asegurado la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald. "El primer ministro está apoyando al DUP imprudente y cínicamente en un juego calculado sobre el Protocolo del Brexit".

Este sábado se ha reunido el máximo órgano directivo del Sinn Féin en Dublín y está previsto que el lunes sea Johnson el que visite Belfast para entrevistarse con los dirigentes de la región.

"El DUP no solo ha impedido la formación de un gobierno, sino que además intenta vetar el funcionamiento de la Asamblea. Es indignante", ha añadido McDonald.

"Y el Gobierno británico ha ayudado al DUP en esta táctica de bloqueo. Deben desistir y cuando nos reunamos el lunes con Boris Johnson se lo vamos a dejar muy claro", ha subrayado.

“Tory Govt in cahoots with DUP blocking of Executive and Assembly. No regard for urgent needs of families and workers in a cost of living crisis. No regard for hard won peace and stability. No regard for the Good Friday Agreement. All pawns in British bad faith brinkmanship pic.twitter.com/oVSJ8xndIg“