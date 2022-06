El Gobierno británico justifica la alteración unilateral del protocolo sobre Irlanda del Norte firmado con la Unión Europea (UE) por la situación política en la provincia y para poder restablecer la Asamblea regional. Así lo ha explicado la ministra de Exteriores británica, Liz Truss.

El gobierno de Boris Johnson presentó este lunes el proyecto de ley por el que el Ejecutivo sustituirá de forma unilateral parte del protocolo que negoció con la UE, y que forma parte del acuerdo del Brexit, por otras disposiciones más beneficiosas para el Reino Unido. La UE ha asegurado que la modificación unilateral viola el acuerdo y ha anunciado medidas legales.

"La razón por la que sentimos que teníamos que tomar medidas es por la situación en Irlanda del Norte", ha argumentado la ministra a la BBC. Truss se refiere a la ausencia de acuerdo entre unionistas y republicanos para constituir la Asamblea de Stormont y formar un gobierno.

Los unionistas del Partido Unionista Democrático (DUP) se oponen al protocolo porque creen que separa a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido y crea una unión de facto con la República de Irlanda. El jefe del gobierno regional, Paul Givan, del DUP, dimitió en febrero provocando una crisis política, la devolución temporal del gobierno de la provincia a Londres y la convocatoria de elecciones en mayo.

Los comicios los ganó el Sinn Feinn (republicano), pero el DUP, que quedó en segundo lugar, bloquea la formación de la Asamblea y del nuevo Ejecutivo hasta que se modifique el protocolo.

Una solución "dentro de la ley"

Truss ha asegurado que la decisión de Londres está "dentro de la legalidad internacional" y que la UE "no debería reaccionar de manera negativa".

"Nuestra solución no perjudica de ninguna manera a la UE. Continuamos protegiendo el mercado único - ha afirmado - Así que no hay absolutamente ninguna razón para que la UE reaccione de manera negativa a lo que estamos haciendo. He sido muy clara de que mi preferencia es una solución negociada, pero en su ausencia simplemente no podemos dejar que la situación vaya a la deriva".

El Reino Unido quiere que la Asamblea de Stormont "esté formada y en funcionamiento", ha agregado.

El protocolo establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre la isla de Gran Bretaña y la provincia británica han de pasar controles aduaneros. Así se asegura que la frontera entre las dos Irlandas continúa siendo invisible, tal y como se estableció en el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998) que puso fin a la violencia entre republicanos y unionistas.

Sin embargo, la comunidad unionista considera que esos controles con Gran Bretaña ponen en peligro su relación con el Reino Unido.

El proyecto de ley presentado este lunes prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte.

Además, contempla la creación de un "carril verde" que eximiría de controles aduaneros a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte, aunque mantendría un "carril rojo" reservado para los productos dirigidos a la República de Irlanda, integrada en el mercado único comunitario.

El primer ministro británico, Boris Johnson, que firmó el pacto con la Unión Europea (UE) en 2019, lleva 18 meses exigiendo a la UE un cambio en el protocolo.