El exministro de Economía también ha aprovechado su discurso para rendir homenaje a Liz Truss, quien "no se equivocó al querer mejorar el crecimiento" del país, según Sunak. "Es un objetivo noble, pero se cometieron algunos errores. Sin malas intenciones, todo lo contrario, pero errores al fin y al cabo", ha admitido.

"Si he sido elegido líder del partido y primer ministro es para resolver estos problemas y ese trabajo comienza inmediatamente", ha subrayado.

Asimismo, el nuevo inquilino del número 10 de Downing Street se ha referido al ex primer ministro británico Boris Johnson, quien anunció su retirada del cargo el 7 de septiembre tras una espiral de dimisiones dentro de su Gobierno, entre ellas la del propio Sunak.

"Siempre agradeceré a Johnson por sus increíbles logros como primer ministro, su calidez y generosidad", ha señalado Sunak. "Sé que él estaría de acuerdo en que el mandato que ganó mi partido en 2019 no es propiedad exclusiva de ningún individuo. Es un mandato que nos pertenece y nos une a todos. El corazón de ese mandato es nuestro manifiesto y cumpliré su promesa", ha añadido.

El propio Johnson ha dado la enhorabuena a Sunak en un día que ha calificado de "histórico". "Este es el momento para que todos los miembros del Partido Conservador brinden a nuestro nuevo primer ministro su total y sincero apoyo", ha afirmado a través de su cuenta en la red social Twitter.

