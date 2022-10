El exministro de Economía dio a conocer este domingo sus aspiraciones por llegar al número 10 de Downing Street a través de su cuenta en la red social Twitter con un mensaje en el que afirmó que Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superar esta situación, así como unir a su partido.

"La elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser vuestro próximo primer ministro y líder del Partido Conservador", indicó en su mensaje.

“The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK“