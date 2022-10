Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, reacciones en directo: Sunak promete "unidad y estabilidad" ante los "desafíos importantísimos" del Reino Unido

La ministra principal escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, ha felicitado a Sunak por su elección.

"A pesar de nuestras diferencias políticas, haré todo lo posible por establecer una relación de trabajo constructiva con él en interés de aquellos a los que servimos", ha dicho.

“1/ Congratulations to @RishiSunak - I wish him well and, notwithstanding our political differences, will do my best to build a constructive working relationship with him in the interests of those we serve.“