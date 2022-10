Rishi Sunak, primer candidato en alcanzar los 100 avales necesarios para postularse a suceder a Liz Truss

Con todo, Mordaunt habría recolectado hasta el momento 22 de los 100 apoyos necesarios para formalizar su candidatura a obtener el puesto de primera ministra de Reino Unido. Durante la tarde este viernes la diputada británica ha sido la primera responsable del partido en declarar formalmente su intención de suceder a Liz Truss al frente de Downing Street. "Me ha animado el respaldo de los compañeros que quieren un nuevo comienzo, un partido unido y un liderazgo en favor del interés nacional", ha hecho saber Mordaunt en su cuenta de Twitter.

Por todo ello, Mordaunt se presenta "para liderar el Partido Conservador y convertirse en primera ministra" con la intención de "unir al país, cumplir las promesas y ganar las próximas elecciones generales".

“I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH“