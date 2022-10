Penny Mordaunt, primera mujer en convertirse en ministra de Defensa en Reino Unido y firme defensora del Brexit, quedó tercera en la última votación de la carrera hacia el liderazgo conservador disputada este verano, logrando 105 votos dentro de la formación.

Después, pasó a apoyar la candidatura de Truss frente a Sunak y, durante el breve mandato de la primera ministra, ha sido la presidenta de la Cámara de los Comunes. Durante el mandato de Truss se ha mantenido al margen de toda polémica que ha rodeado al Ejecutivo, aunque el lunes fue aplaudida en el Parlamento por defender al gobierno pese a haber dado marcha atrás en la mayoría de sus políticas.

Ahora, ha confirmado que se postula de nuevo para ser la próxima líder conservadora alentada, dice, por colegas de partido que quieren "un nuevo comienzo, un partido unido y liderazgo en el interés nacional".

“I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH“