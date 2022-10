El exministro británico de Economía Rishi Sunak ha confirmado este domingo su candidatura a las primarias del Partido Conservador, formación en el poder, para sustituir a Liz Truss al frente de la formación y del Gobierno del Reino Unido. El político tory ha dado a conocer su candidatura en su cuenta de Twitter, en la que afirma que el Reino Unido afronta una "profunda crisis económica" y que su objetivo es superar esta crisis y unir al Partido Conservador.

